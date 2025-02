Le projet Stargate de Trump à 500 milliards de dollars : IA, ARNm et Internet (Vidéo)

Trump highlights partnership investing $500 billion in AI ("Trump met en valeur le partenariat qui investit 500 milliards de dollars dans l’IA")

AP, 22.01.25

Ce que l'on sait de Stargate, le projet à 500 milliards de dollars de Donald Trump dans l'intelligence artificielle

France Info, 22.01.25 Cette initiative doit permettre de "bâtir les infrastructures physiques et virtuelles pour porter la prochaine génération d'IA" et créera "plus de 100 000 emplois" aux Etats-Unis, a vanté le président étatsunien...Lire la suite



---

Stargate, mRNA, And The Internet of Bio-Nano Things / Stargate, ARNm et l’Internet des Choses Bio-Nano

IA, ARNm et Stargate : ce que vous devez savoir

Technocracy news, 07.02.25

Lorsque le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, a pris la parole pour annoncer le projet Stargate, qui prévoit la construction de 500 milliards de dollars supplémentaires de centres de données IA à travers le pays, son argument de vente était les « vaccins » à ARNm personnalisés conçus par l'IA pour tous les cancers. De plus, il a déclaré que l'IA peut prédire bien à l'avance que vous aurez un cancer. Waouh : l'IA à la rescousse. Procurez-vous votre ARNm personnalisé dès aujourd'hui, au cas où.