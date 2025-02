Le vaccin contre la Covid pourrait être interdit pour tous les Etatsuniens dans un revirement radical de l’équipe Trump (Daily Mail)

Le vaccin contre la Covid est menacé d'interdiction pour tous les Etatsuniens dans un revirement radical de l’équipe Trump

Article originel : Covid vaccine faces ban for all Americans in radical U-turn by Trump team

Daily Mail, 19.02.25







Les vaccins contre la COVID pourraient être suspendus pour tous les groupes d’âge aux Etats-Unis dans le cadre de nouveaux plans radicaux soutenus par des chiffres clés de la santé au sein de l’administration Trump.

Plusieurs experts prêts à occuper des postes de haut niveau dans les agences de santé étatsuniennes souscrivent à l’idée contestée que les injections provoquent des effets secondaires généralisés et des décès.

Le Dr Jay Bhattacharya, qui a été nommé à la tête des National Institutes of Health (NIH), a soutenu une pétition demandant que les vaccins à ARNm soient mis en pause et testés de nouveau. DailyMail.com peut le révéler.

Il est l’un des signataires de l’Accord d’espoir, qui affirme qu’il existe un lien causal entre les injections d’ARNm et une augmentation alarmante du nombre de décès dans le monde.

DailyMail.com comprend également que Robert F. Kennedy Jr a exprimé en privé ses préoccupations au sujet des vaccins et qu’il est disposé à les éliminer si les données le confirment.

D’autres conseillers clés de Kennedy ont fait la promotion de points de vue conspirationnistes sur les médias sociaux au sujet des vaccins contre le Covid, y compris que les tirs ont tué plus de personnes qu’ils n’en ont sauvé.

Le Dr Aseem Malhotra, un cardiologue britannique qui est envisagé pour un rôle de conseil en santé dans les nouveaux départements de santé de Kennedy, a demandé que les vaccins soient suspendus et réévalués... Lire la suite