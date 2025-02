Des Sionistes tirent sur des Sionistes tout en blâmant les Arabes (MoA)

Des Sionistes tirent sur des Sionistes- Tous blâment les Arabes

Moon of Alabama, 19.02.25





La curieuse mentalité raciste qui se cache derrière cette attaque terroriste est fascinante :

Un homme qui aurait pourchassé des Palestiniens a été arrêté ce week-end pour avoir tiré sur deux Israéliens à Miami Beach en Floride après les avoir pris pour des Palestiniens, ...

L’homme, identifié comme Mordechai Brafman, a été arrêté samedi soir et fait face à deux chefs d’accusation de tentative de meurtre au deuxième degré, selon les rapports.

Selon le rapport d’arrestation de Brafman, il a déclaré à la police dans une interview : "Pendant que je conduisais mon camion, j’ai vu deux Palestiniens et les ai tués tous les deux."

Aucune des victimes n’a été tuée, et la police a déclaré qu’il s’agissait de visiteurs d’Israël.

Quelques instants après avoir été visé, l’Israélien qui a été la victime de la fusillade a consulté les médias sociaux et écrit : « Mon père et moi avons subi une tentative d’assassinat dans un contexte antisémite. » Il a terminé son billet sur les réseaux sociaux en disant « Mort aux arabes ».



Un plombier marié de 27 ans à Miami se promène avec une arme. Il voit des gens à la peau plus foncée et les prend pour des 'Palestiniens'. Les victimes sont des colons juifs qui expriment exactement le même esprit raciste et la même haine que le gars qui leur a tiré dessus.

Il y a tellement de choses qui ne vont pas chez ces gens que je ne sais pas par où commencer.

D’où vient cette haine ?

Alon Mizrahi, lui-même un Juif d’Israël à la peau plus foncée, essaie d’expliquer (vidéo) comment le système d’apartheid sioniste en Palestine le crée.