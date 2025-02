Maroc-France : Rachida Dati et Gérard Larcher pour la première fois en visite au Sahara occidental

Jeune Afrique, 15.02.25

En quelques jours, la ministre française de la Culture et le président du Sénat vont se succéder à Laâyoune, pour ce qui sera la première visite de personnalités françaises de ce niveau dans les « Provinces du Sud ». Un symbole fort de l’intérêt porté par la France à la région et de la nouvelle dynamique dans laquelle est entrée la relation entre les deux pays...Lire la suite