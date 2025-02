Milei, allié de Trump, menacé de destitution pour son coup sur une cryptomonnaie (Common Dreams)

Milei, allié de Trump, menacé de destitution pour son coup sur une cryptomonnaie

Article originel : Trump Ally Milei Threatened With Impeachment Over Crypto Stunt

Common Dreams, 18.02.25

"Regarde où tu nous as amenés avec ta folie ! Vous avez transformé l’Argentine en un casino où le croupier est le président lui-même", a déclaré un politicien de l’opposition.

Le président libertaire d’extrême droite argentin, Javier Milei, fait face à des défis juridiques et des appels à sa destitution après qu’une crypto-monnaie qu’il a vantée sur les médias sociaux au cours du week-end a vu sa valeur rapidement augmenter puis elle s’est effondrée.

Milei a d’abord promu la pièce $LIBRA de son compte personnel vendredi soir, qui a ensuite grimpé en valeur à 5 $ par pièce, selon Reuters. En quelques heures, cependant, la valeur de la pièce a chuté à moins de 1 $. Milei a supprimé son tweet initial cinq heures après qu’il l’ait posté pour la première fois, The New York Times rapporte dans un nouveau billet qu’il n'était "pas familier avec les détails du projet."

"Nous venons d'assister à l'une des destructions de richesse les plus rapides et les plus importantes dans l'histoire du commerce de détail", a noté The Kobeissi Letter, qui suit les marchés financiers, dans un billet sur les médias sociaux. . Le memecoin argentin, LIBRA, a effacé -4,5 milliards de dollars de capitaux au détail en sept heures...