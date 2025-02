Nettoyage ethnique de Gaza. Le mini-sommet arabe se termine sans déclaration officielle (MEM)

Le mini-sommet arabe se termine sans déclaration officielle Article originel : Arab ‘mini’ summit ends without issuing official statement Middle East Monitor, 23.02.25

Les pays du Golfe, l’Égypte et la Jordanie ont tenu un « mini » sommet officieux en Arabie saoudite vendredi au milieu des efforts arabes pour présenter un contre-plan à la proposition du président américain Donald Trump de transférer des Palestiniens de la bande de Gaza vers l’Égypte et la Jordanie, qui vise également à reconstruire Gaza et à rejeter le déplacement de ses habitants.

Une source proche du gouvernement saoudien a confirmé à l’AFP que le sommet « s’est tenu et conclu cet après-midi » vendredi, notant l'« absence » du Sultanat d’Oman. Aucune déclaration officielle n’a été publiée au sujet de la réunion.

La chaîne publique saoudienne Al Ekhbariya a publié une photo des participants au sommet tenu à Riyad sans préciser son lieu ou son ordre du jour.

La photo montre le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman avec le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan et le conseiller à la sécurité nationale, le cheikh Tahnoun Bin Zayed, l’émir qatari, le cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, l’émir koweïtien, le cheikh Meshaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Le roi de Jordanie Abdullah II et le prince héritier Hussein Bin Abdullah, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi et le premier ministre bahreïni Salman Bin Hamad Al-Khalifa.

La présidence égyptienne a confirmé que Al-Sissi avait quitté Riyad après avoir « participé à une réunion informelle sur la question palestinienne ».

L’Arabie saoudite a cherché à réduire les attentes en confirmant jeudi que la réunion était une « réunion informelle et fraternelle » et que ses décisions seraient liées à l’ordre du jour du sommet arabe d’urgence prévu pour le 4 mars en Égypte.

Avant la réunion, on a parlé de désaccords qui pourraient ruiner le sommet sur qui dirigerait Gaza et la question du financement de la reconstruction dans la bande de Gaza, qui a été détruite par la guerre entre Israël et le Hamas. Cependant, le sommet a gagné en importance parce qu’il reflète un rare consensus arabe sur le rejet du déplacement des Palestiniens au moment où Trump présente des propositions qui pourraient affecter la situation au Moyen-Orient.