« Nous allons mettre la main dessus » : Le plan de Trump d'annexer Gaza et le retour de la barbarie impérialiste (WSWS)

Était-ce le nettoyage ethnique des Amérindiens et leur rassemblement dans des réserves appauvries à des centaines de kilomètres de leurs terres natales ? Était-ce le brutal Raj britannique en Inde, qui a tué plus de 100 millions de personnes sur une période de 40 ans ? Était-ce le meurtre de masse et la mutilation du peuple congolais par le roi Léopold de Belgique, qui ont peut-être entraîné la mort de 13 millions de Congolais ?

Trump a déclaré que si le Hamas ne libérait pas tous les otages israéliens restants d'ici samedi, « tout est possible » et « attendez-vous au pire », menaçant de tuer d'innombrables autres Palestiniens dans un génocide dont le nombre de morts dépasse probablement déjà les 70.000.

Dans son essai sur la domination britannique en Inde, Karl Marx a écrit : « L’hypocrisie profonde et la barbarie inhérente à la civilisation bourgeoise s’étalent sans voile devant nos yeux, en passant de son foyer natal, où elles assument des formes respectables, aux colonies où elles se présentent sans voile. »

Depuis l'effondrement du Troisième Reich d'Hitler et les soulèvements anticoloniaux qui l'ont suivi, les puissances impérialistes ont cherché à dissimuler cette nudité. Elles ont proclamé qu'elles n'étaient pas des empires coloniaux mais des démocraties, respectant en paroles le droit international et les conventions de Genève, même lorsqu'elles les violaient.

En mettant Trump au pouvoir pour un second mandat, la cabale d'oligarques qui gouverne les États-Unis a décidé de se passer de la prétention d'adhérer non seulement à la Constitution américaine, mais aussi au droit international. Désormais, la politique étrangère sera menée sur une base illégale, en violation des traités et des lois que les puissances impérialistes ont elles-mêmes adoptés, ratifiés et salués publiquement.



Mais si Trump ne reconnaît pas le droit international, le droit international s'applique quand même à Trump. Dans son discours d'ouverture au tribunal militaire international de Nuremberg, le procureur principal Robert H. Jackson a fait exactement la même remarque au sujet des dirigeants de l'Allemagne nazie. Il a déclaré :

Le fait que ces accusés [Nazis] n'ont pas prêté assez d'attention ou n'ont pas compris l'importance de cette évolution n'est pas une excuse pour eux et n'est pas une circonstance atténuante. Au contraire, cela ne fait qu'aggraver leur cas et ne rend que plus nécessaire l'application de la loi tant décriée par eux.

Jackson a poursuivi :

Si certains actes de violation des traités sont des crimes, ils sont des crimes, que les États-Unis les commettent ou que l'Allemagne les commette, et nous ne sommes pas prêts à établir une règle de conduite criminelle contre d'autres que nous ne serions pas prêts à voir invoquée contre nous.



Si les mots de Jackson s'appliquaient à la violation par le régime nazi des traités interdisant la guerre agressive et l'annexion de territoires qui existaient avant la Seconde Guerre mondiale, ils s'appliquent d'autant plus aux dirigeants de l'impérialisme américain, qui peuvent se référer aux poursuites, à la condamnation et à l'exécution des dirigeants nazis.

La décision de l'impérialisme américain de rompre de manière décisive avec le cadre de la légalité bourgeoise dans le droit international n'est pas un acte de force, mais de faiblesse.

L'historien britannique Tim Mason a postulé un « lien de causalité entre la crise sociale et économique en Allemagne et l'accélération des politiques militaires expansionnistes vers la guerre en 1938-1949 ». Si Mason a dû travailler avec acharnement tout au long de sa carrière pour prouver sa thèse en ce qui concerne l'Allemagne, c'est visiblement apparent dans l'Amérique de Trump.



L'impérialisme américain en crise, accro à la dette et à l'explosion constante des bulles financières, confronté à une crise croissante de la balance commerciale et à une dette fédérale insoutenable due à des années de guerre et de renflouement des banques, ne peut pas se permettre de maintenir l'apparence de décence. Il opère ouvertement comme une bande de voleurs et de meurtriers.

Si le Canada et le Mexique affichent des excédents de balance des paiements par rapport aux États-Unis, ils doivent être annexés pour faire disparaître ces déficits. Si la Chine dépasse les États-Unis en termes de commerce et d'investissement en Amérique latine, il faut s'emparer du canal de Panama pour égaliser les chances.

Les rêves annexionnistes de Trump, en d'autres termes, sont l'expression d'une classe dirigeante qui se dirige vers le désastre. Le plan de l'impérialisme américain visant à résoudre ses maux internes et externes par la création d'un empire colonial mondial est une chimère.

Les efforts de Trump pour dominer le monde ne se termineront pas mieux que les efforts d'Adolf Hitler pour créer un « Reich de mille ans », qui s'est terminé par une balle qu'il s'est lui-même tirée dans la tête dans un bunker situé sous les ruines de Berlin.

Mais Trump, armé d'armes nucléaires et de la soif de sang meurtrière d'une classe sociale acculée et décadente, est capable de faire d'énormes dégâts entre-temps.

Les paroles de Trump doivent être un appel à l'action pour les travailleurs de tous les pays et, surtout, des États-Unis. Les méthodes brutales d'assassinat de masse et de terreur collective de l'impérialisme américain contre ses victimes coloniales seront retournées contre les travailleurs de l'Amérique elle-même.

Dans la lutte contre l'éruption mondiale de la guerre impérialiste et du colonialisme, les travailleurs doivent adopter le mot d’ordre : « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ! »

Seule la lutte internationale combinée et collective de la classe ouvrière, unifiée dans un mouvement socialiste mondial, peut stopper la barbarie impérialiste que Trump prépare. Le Parti de l'égalité socialiste aux États-Unis et ses partis frères du Comité international de la Quatrième Internationale sont le fer de lance de cette lutte.

(Article paru en anglais le 12 février 2025)