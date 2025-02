Out of Africa

Le Monde diplomatique, 24.01.25

La plupart des bases militaires françaises en Afrique auront fermé à la fin du mois de janvier, à la demande expresse des pays concernés : c’est le terme d’un anachronisme, plus de soixante ans après la vague des indépendances, qui a été souvent pointé ; c’est une page tournée, sans doute définitivement. Avec, pour le moment, le lourd silence des militaires, qui digèrent l’humiliation et pressentent qu’il va leur falloir transformer leur modèle d’armée et adopter une autre culture. Et la consternation mêlée d’irritation des politiques, à qui « l’ingratitude » des anciens pays africains amis laisse entrevoir l’arrêt d’un clientélisme diplomatique qui aidait jusqu’ici la France à se camoufler en « grande puissance »... Lire la suite