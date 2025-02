Par les drones, les mines et les missiles - la guerre navale britannique contre la Russie en Ukraine (MoA)

Comme l’a expliqué The Armchair Warlord : Le programme de drones marins du BSAN a remporté un certain nombre de succès et d’accrocs au cours de 2023 et début 2024, notamment en coulant le bateau-missile de classe Tarantul Ivanovets avec ce qui était probablement un nomber de perte de vie le 1er février 2024. À ce moment-là, je soupçonne que la Marine russe a décidé qu’il fallait faire quelque chose et, après avoir soigneusement étudié leur ennemi, mettre en œuvre un plan pour détruire ce qui était pour eux la partie la plus préoccupante du BSAN - le programme de drones maritimes.

En utilisant quelques vieux navires rouillés comme appât, le commandement russe a observé les activités de signalisation lors des attaques ukrainiennes, a découvert le réseau britannique et l’a finalement détruit : Déployé sans soutien dans le détroit de Kertch lors d’un raid aérien de drones à grande échelle (bien qu’infructueux), le Kotov a attiré l’attention des drones marins ukrainiens se dirigeant vers une autre ronde avec le pont de Kertch. La vidéo de la bataille suggère à nouveau seulement un effort défensif modeste avec des armes légères, avec des rapports ultérieurs que le navire a été abandonné rapidement (avec peu ou pas de victimes russes) et a fondamentalement permis de couler. Il est à noter que les drones restants ont, encore une fois, été facilement balayés. Et ici, après cet engagement, le réseau d’attaque de la mer Noire a été défait. Vous voyez, il fallait féliciter. Zelensky voulait personnellement attribuer des médailles aux hommes qui détruisaient la flotte russe de la mer Noire. Ainsi, deux jours plus tard, le personnel du Réseau d’attaque de la mer Noire - les opérateurs de drones, les planificateurs, les techniciens, les officiers, les patrons et les patrons des patrons, et probablement une bande de conseillers étrangers - se sont rassemblés dans un hangar à Odessa pour recevoir les éloges du chef de leur nation. Zelensky est arrivé (avec le premier ministre grec à la remorque, apparemment, peut-être en envoyant un message à un joueur maritime important), a épinglé des médailles, a serré des mains puis est parti. Son cortège se trouvait à un pâté de maisons quand un missile balistique russe Iskander a traversé le toit du hangar et a anéanti le personnel assemblé du réseau ukrainien de drones maritimes. Il a probablement été lancé à l’instant où il est sorti par la porte. Il y avait des rapports d’un grand nombre d’hélicoptères de l’OTAN volant vers Odessa dans la suite de la frappe, et déclarant que les Russes avaient "essayé" d’assassiner Zelensky, comme s’ils ne pouvaient pas le tuer n’importe quand ils voulaient. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a publié une déclaration sans intérêt selon laquelle ils avaient frappé une cible à Odessa associée à la campagne ukrainienne de drones.

Il n’y a pas eu d’attaques de drones en mer Noire depuis. Une nouvelle campagne maritime est toutefois en cours contre tous les navires, pas seulement russes, qui ont récemment visité des ports russes : Une série d’explosions enregistrées à travers la Méditerranée sur des navires-citernes qui ont récemment fait escale dans les ports russes a inquiété les analystes de la sécurité au sujet d’une nouvelle forme d’attaque ciblant la marine marchande. Deux pétroliers Thenamaris aframax – le Seajewel et le Seacharm – ont tous deux signalé des explosions à bord au cours du dernier mois en Méditerranée, tandis que le pétrolier de produits Grace Ferrum a également été gravement touché au large de la Libye, tous subissant des dommages similaires – des trous dans les coques sous la ligne de flottaison, conduisant certains analystes de la sécurité à suggérer que les navires étaient visés par des mines limpet. Fin décembre, le cargo général russe Ursa Major a coulé en Méditerranée entre l’Espagne et l’Algérie à la suite d’une explosion. Loin de la Méditerranée, le pétrolier turc Koala, chargé de 130 000 tonnes de fioul lourd, était sur le point de partir du port russe d’Oust-Luga lorsque trois explosions sont intervenues à l’arrière du navire le 9 février, forçant l’évacuation de l’équipage.

Il s’agit de cinq navires qui ont été coulés ou endommagés par des mines attachées aux navires après avoir visité les ports russes. Il s’agit d’une campagne d’intimidation visant à dissuader les armateurs et les exploitants de tout service russe. Je doute que le renseignement militaire ukrainien, le GRU sous le commandement du général terroriste Budanov, ait le réseau et les plongeurs nécessaires pour attaquer la navigation russe dans toute la Méditerranée. Les Britanniques, par leurs diverses activités commerciales et militaires - sociétés de classification des navires, assurances des navires, agences d’équipages, etc. - ont l’information nécessaire et l’accès aux ports. C’est pourquoi je soupçonne qu’ils sont profondément impliqués dans la campagne actuelle.

D’autres guerres navales se produiront au moment où une nouvelle campagne de drones maritimes britanniques est sur le point de commencer : De nouveaux drones navals britanniques à l’essai pour l’Ukraine, ukdj, le 6 février 2025 Le ministère de la Défense met à l’essai deux nouveaux systèmes maritimes sans équipage – Snapper et Wasp. Au cours d’une séance de questions écrites le 30 janvier 2025, Luke Akehurst (Travail – North Durham) a demandé des renseignements sur les progrès réalisés dans les deux systèmes, en faisant référence aux remarques du discours du secrétaire à la Défense lors du dîner annuel de l’ADS le 28 janvier 2025. En réponse, Maria Eagle, ministre d’État au ministère de la Défense, a déclaré que le Snapper et le Wasp sont « de nouveaux systèmes maritimes sans équipage, qui ont été rapidement développés spécifiquement pour soutenir l’Ukraine ». Elle a ajouté que « le système est actuellement en phase de tests finaux et d’autres détails seront établis en temps voulu ».

Un troisième système britannique de drones marins est encore en cours de développement: Récemment, nous avons signalé que le ministère de la Défense (MDN) avait annoncé une séance du Défi du projet COOKSON en janvier. L’événement a invité des partenaires industriels de l’OTAN, de l’Ukraine et des pays du Groupe des cinq à contribuer au développement d’un système maritime polyvalent, rapide et peu observable conçu pour les opérations en Ukraine et ailleurs.

Le ministère de la Défense a décrit le système comme suit : " Un système COOKSON est constitué d’un petit vaisseau rapide à faible observabilité, sur lequel sont montés plus de 2 effecteurs unidirectionnels, y compris le système de lancement et l’équipement de soutien. Un système COOKSON devrait être capable de se rendre en Ukraine via les lignes de communication au sol (GLOC) [et] doit s’adapter à une plate-forme de 40 pieds, idéalement une plate-forme de 20 pieds. »