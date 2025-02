Parti socialiste : Trahir et détruire

Blast, 12.02.25



Après avoir entendu ça, dans un geste a priori de bon sens, on se dit que le Parti socialiste va réagir. Un geste de désolidarisation, au moins, pour marquer le coup et acter une distance avec le spectre de l’ancien monde. Un peu comme l’on écarterait de la conversation le vieil oncle du bout de la table qui commence à raconter n’importe quoi après s’être envoyé cinq Ricard dans le buffet. Mais rien. Tout l’inverse même. Les « socialistes » ont préféré emboîter le pas de leur ancien mentor deux jours après, en déclarant avoir pris la décision de ne pas voter la censure du gouvernement. Dont acte : le jeudi 5 février, le budget a été adopté par l’Assemblée nationale via 49,3 et la censure n’a pas été votée par le PS ainsi que par le Rassemblement national. Main dans la main pour sauver Bayrou, Retailleau, Darmanin, Valls, et tous les joyeux lurons qui les accompagnent... Lire la suite