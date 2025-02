Projet de Trump pour Gaza : « une forme de colonisation du XXIe siècle », dit Amnesty International

Israël / OPT : Le président Trump affirme que les États-Unis vont prendre le contrôle de Gaza et expulser par la force des Palestiniens, ce qui est scandaleux et illégal

Article originel : Israel/ OPT: President Trump’s claim that US will take over Gaza and forcibly deport Palestinians appalling and unlawful

Amnesty International, 06.02.25







« Les propos du président Trump déshumanisent dangereusement les Palestiniens, qui ont été victimes du génocide israélien à Gaza au cours des 16 derniers mois et qui vivent depuis des décennies sous l’occupation illégale et l’apartheid » – Agnès Callamard



Réagissant aux propos du président Donald Trump selon lesquels les États-Unis vont « prendre le contrôle de la bande de Gaza », et préconisant une nouvelle fois le transfert forcé d’environ 2 millions de Palestiniens de Gaza vers les pays voisins, la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré :

« Les propos du président Trump appelant au transfert forcé des Palestiniens de la bande de Gaza occupée doivent être condamnés sans équivoque et largement. Son langage est incendiaire, scandaleux et honteux, et sa proposition constitue une violation flagrante du droit international.

« Tout plan visant à expulser de force des Palestiniens hors du territoire occupé contre leur volonté constitue un crime de guerre et, lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre la population civile, il constituerait un crime contre l’humanité... Lire la suite