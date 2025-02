Quand le livre de Michael Wolff "Fire and Fury" paru en 2018 évoquait un plan Bannon-Trump visant à céder le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza à la Jordanie et à l'Égypte

Un nouveau livre sur Trump révèle un plan visant à céder le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza à la Jordanie et à l'Égypte

Haaretz, 08.01.2018

..."D'après le livre, Bannon poussait à déplacer l'ambassade étatsunienne en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem le premier jour du mandat de Trump. Il voulait également mettre fin à la solution des deux États en annonçant que la Jordanie reprendrait la Cisjordanie et que l'Égypte prendrait le contrôle de la bande de Gaza. Dans le premier chapitre du livre, il est cité en disant à Roger Ailes, ancien chef de Fox News, ce plan, ajoutant qu'Adelson, Trump et Netanyahu étaient tous d'accord avec l'idée"...