Salut nazi de Steve Bannon : Bardella, le faux candide (Blast)

Après le salut nazi effectué le 21 février par Steve Bannon, figure de l'extrême droite américaine et ancien directeur de campagne et conseiller de Donald Trump, Jordan Bardella a annulé sa participation à la Conservative Political Action Conference, - raout annuel des droites extrêmes américaines. Fidèle à la stratégie de dédiabolisation de son parti, surjouant l'indignation et l'étonnement, le président du RN semble oublier que Bannon est un soutien sans faille de sa formation depuis près de dix ans. À tel point qu'en 2019, des députés, tout bord confondus, avaient réclamé une commission d'enquête parlementaire sur ces liens... Lire la suite