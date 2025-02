Syrie. Le chef du groupe islamiste HTS tente de rassurer la Turquie, Israël et les États-Unis (WSWS)

Le chef du HTC tente de rassurer la Turquie, Israël et les États-Unis Par Barış Demir WSWS, 12.02.25

Le chef du HTC, Abou Mohammed al-Joulani, et le président turc Recep Tayyip Erdoğan se serrent la main et posent pour la presse après leur rencontre à Ankara, le 4 février 2025. [Photo: Presidency of the Republic of Turkey]

Selon la presse américaine, le ministère de la Défense élabore des plans pour retirer toutes les troupes américaines de Syrie. Deux responsables de la défense américaine ont déclaré mardi à NBC News que « le président Donald Trump et ses proches ont récemment exprimé leur intérêt pour le retrait des troupes américaines de Syrie, ce qui a conduit les responsables du Pentagone à commencer à élaborer des plans pour un retrait complet dans 30, 60 ou 90 jours. »

Dans son interview, Joulani a qualifié les sanctions américaines toujours imposées à la Syrie de « risque le plus grave » pour le pays, ajoutant : « Je crois que le président Trump cherche la paix dans la région, et c'est une priorité absolue de lever les sanctions. Les États-Unis d'Amérique n'ont aucun intérêt à maintenir la souffrance du peuple syrien. » Il a également déclaré que les troupes américaines se trouvaient en Syrie sans l'approbation du gouvernement, ajoutant que toute présence de ce type devrait être convenue avec l'État.

Dans une interview publiée dans The Economist lundi dernier, Joulani a exprimé sa demande de rencontrer directement l'administration Trump pour parvenir à un accord sur la présence militaire américaine dans le pays, et pour normaliser les relations avec Israël, qui étend son occupation du pays.

Alors que les exécutions extrajudiciaires de minorités se poursuivent, les puissances impérialistes et régionales qui ont soutenu la guerre pour le changement de régime de 2011 à décembre 2024 aident le nouveau régime à gagner en légitimité internationale en donnant l'impression qu'il a tiré un trait sur son passé avec Al-Qaïda, et elles s'efforcent également de gagner de l'influence sur le pays.

Après la réunion, Erdoğan a déclaré qu'ils avaient discuté des « mesures communes qui peuvent être prises pour établir la sécurité et la stabilité économique » en Syrie, ajoutant : « Je suis heureux de voir que nous sommes en plein accord sur presque toutes les questions ». Joulani, quant à lui, a déclaré dans son discours qu'il souhaitait transformer les relations entre la Syrie et la Turquie en une « coopération stratégique approfondie ».

Trump, qui avait déjà été interrogé sur la possibilité de retirer les troupes de Syrie, a répondu en disant : « Nous prendrons une décision à ce sujet. La Syrie doit gérer son gâchis. Ils ont suffisamment de problèmes là-bas. Ils n'ont pas besoin que nous soyons impliqués dans chacun d'entre eux. »

Quelques jours après que Joulani a fait l'éloge du président américain dans son interview, Trump a annoncé son plan de nettoyage ethnique et d'annexion de Gaza dans le cadre du plan américain visant à affirmer sa domination au Moyen-Orient avec Israël et à saper l'influence de l'Iran, de la Russie et de la Chine. Erdoğan, qui qualifie Trump d'« ami », n'a pas encore commenté ce plan.

Les États-Unis ont environ 2000 soldats en Syrie sous le prétexte de lutter contre l'État islamique. Ces troupes se trouvent dans les zones contrôlées par les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui sont dirigées par les forces kurdes (Unité de protection du peuple-YPG). Les forces kurdes contrôlent un tiers du pays, ainsi qu'une part importante de ses ressources pétrolières et de ses greniers à grain.

Les FDS contrôlent les prisons où sont détenus les prisonniers de l'État islamique et leurs familles. Elles affirment que le départ des troupes américaines renforcera l'État islamique . On estime que plus de 50.000 personnes sont détenues dans ces prisons.

La Turquie considère les YPG comme la même organisation que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'elle tente de réprimer depuis 40 ans, et s'oppose fermement à ce que les forces kurdes obtiennent un statut officiel. Israël, en revanche, a reconnu les forces kurdes comme son « allié naturel ».

« La Turquie s'apprêtait à déclencher une grande guerre [contre les FDS], mais nous lui avons demandé d'attendre pour laisser la place aux pourparlers », a déclaré Joulani lors d'une interview avant son arrivée à Ankara.

D'autre part, Joulani a affirmé dans l'entretien accordé à The Economist que toutes les milices syriennes, à l'exception des Kurdes, avaient accepté de rejoindre la nouvelle armée syrienne. Il a ajouté que certaines « mesures » seraient prises à l'encontre de «quiconque possède des armes échappant au contrôle de l'État ». « Je ne suis pas très optimiste quant aux négociations avec les Kurdes, a déclaré Joulani, ajoutant que «nous nous sommes engagés à ce que la Syrie ne soit pas une base pour le PKK », en référence à la Turquie.

Les forces kurdes ont accepté la participation des FDS à l'armée syrienne dans le cadre des négociations, mais ont exigé la reconnaissance de leur existence en tant que force distincte au sein de l'armée. L'Administration démocratique autonome du nord et de l'est de la Syrie (Rojova) a déclaré sur Facebook qu'elle ne reconnaissait pas la légitimité de la conférence au cours de laquelle Joulani s'est proclamé chef de l'État.

« Nous n'étions pas présents et nous ne ferons aucun commentaire, la question n'a pas été discutée avec nous », a déclaré le commandant général des FDS, Mazlum Abdi, à l'Associated Press, ajoutant qu'ils voulaient faire partie du ministère syrien de la Défense et de la « stratégie de défense ».

Ankara a déjà déclaré qu'elle envahirait la Syrie pour écraser les forces kurdes si les négociations entre le HTC et les FDS échouaient. Compte tenu de la présence américaine actuelle et du fait qu'Israël considère les FDS comme des alliés, une telle opération militaire pourrait mettre Ankara en porte-à-faux avec Washington et Tel-Aviv.

Après la chute du régime Assad, Israël a détruit une grande partie de l'infrastructure militaire syrienne par ses frappes aériennes et a étendu son occupation du territoire syrien jusqu'à une vingtaine de kilomètres de la capitale.

Le 6 janvier, le rapport de la commission Nagel, qui a été présenté au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, au ministre de la Défense Israël Katz et au ministre des Finances Bezalel Smotrich, indique que « la Turquie est devenue la puissance la plus influente à Damas et que l'axe sunnite-turc a remplacé l'axe chiite de l'Iran ».

Entre-temps, la nouvelle présidence syrienne a déclaré mercredi que le président français Emmanuel Macron avait exprimé son « soutien total à la transition syrienne » et invité Joulani à Paris. Macron a également déclaré le mois dernier que la France n'abandonnerait pas « les combattants de la liberté comme les Kurdes » qui sont des alliés de l'Occident dans la « guerre contre le terrorisme » en Syrie.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'exprimant devant l'Assemblée nationale mercredi, a décrit les Kurdes comme « nos principaux alliés et compagnons d'armes » et a ajouté : « Nous ne les abandonnerons jamais ». Barrot a annoncé que les Kurdes participeraient à une conférence organisée à Paris le 13 février pour discuter de l'avenir de la Syrie.

(Article paru en anglais le 9 février 2025)