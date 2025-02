Trump a-t-il vraiment un plan pour l’Ukraine ? (MoA)

Trump a-t-il vraiment un plan pour l’Ukraine ?

Article originel : Does Trump Really Have A Plan For Ukraine?

Moon of Alabama, 26.02.25 Ce qui est étrange dans les plans du président Trump pour l’Ukraine, c’est qu’on ne sait pas vraiment ce que sont ces plans. Au cours des derniers jours, j’ai essayé de comprendre ce qu’il essaie d’accomplir. Je n’arrive pas à trouver une théorie qui ait du sens. Son comportement est incohérent. Il n’y a pas non plus d’indices utiles de la Maison-Blanche ou de fuites à la presse. Il y a des actions frénétiques ici et là et des déclarations pompeuses. Mais quels sont les plans globaux ? Le professeur Mearsheimer dit également (vidéo) que le comportement de Trump n’a aucun sens. Faire chanter l’Ukraine pour qu’elle signe un accord sur l’extraction des ressources n’est pas une position réaliste. Ce n’est même pas mercantiliste. Il n’y a rien à vendre là-bas et toute transaction sera annulée par les tribunaux sous la pression de l’oligarchie. Cela n’a aucun sens.

In a longer interview from February 12, Freddy Gray spoke to Professor John Mearsheimer about Trump's foreign policy objectives during his first three weeks in office / Dans une longue interview du 12 février, Freddy Gray a parlé au professeur John Mearsheimer des objectifs de politique étrangère de Trump pendant ses trois premières semaines au pouvoir. Depuis lors, Trump a appelé Poutine pour discuter de la possibilité d’un accord pour mettre fin à la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine. Mearsheimer avait-il raison dans ses prédictions ?

Alors, quelles sont les preuves que Trump a un plan? Quelles sont les preuves qu’il négocie vraiment avec la Russie ? Que fait-il pour mettre fin à la guerre comme il l’a prétendu ?

Yves Smith, citant les opinions contraires de Brian Berletic et de John Helmer, se demande également ce que concocte Trump : Parce que l’administration Trump n’a pas une idée claire de ce qu’elle veut en termes d’un jeu final pour l’Ukraine, à part pouvoir prétendre que Trump a mis fin à la guerre et est donc un grand faiseur d’affaires, elle risque sérieusement de tomber dans le comportement que Sun Tsu avait prévenu : « Toutes les tactiques et aucune stratégie, c’est le bruit avant la défaite. » Plus précisément, nous discuterons de la façon dont les évaluations bizarrement sous-amplifiées de Brian Berletic et John Helmer montrent que l’idée, populaire dans les médias indépendants, que Trump représente une grande rupture en matière de politique étrangère par rapport au passé est exagérée. Ses différences de méthodes sont trop souvent confondues avec des différences d’objectifs. Mais nous aborderons d’abord la façon dont une nouvelle fixation de l’administration, celle d’arracher un accord sur les minéraux/autres droits économiques à l’Ukraine, est contraire à l’objectif de parvenir à un accord avec la Russie.

...

Maintenant, cet accord sur les minéraux en Ukraine peut être un exemple des habitudes de Trump à son détriment. Considérez comment l’approche de Trump consistant à maximiser son espace de négociation possible en avançant toutes sortes d’idées révolutionnaires n’est pas une idée si chaude lorsqu’elle est faite par réflexion, comme cela semble être le cas dans Trump 2.0, par opposition à délibérément. Trump lui-même menace régulièrement des actions radicalement extrêmes, comme le nettoyage ethnique à Gaza, et réprimande les chefs d’État pour essayer de faire ce qu’il veut. Non seulement Trump n’obtient pas son développement de la Riviera là, mais son intimidation le fait ressembler à un crétin petulant. Pourquoi quiconque voudrait-il entrer dans une relation avec un partenaire qui apprécie non seulement des démonstrations de domination crasses mais même des chefs d’État humiliants (témoin le roi Abdullah de Jordanie) et est indifférent à la déstabilisation de toute la région ? Ces actions ne sont pas propices à l’établissement d’un climat de confiance et à la gestion de tout ce qui n’est pas des parties subordonnées.

...

Ou peut-être que Trump et ses agents croient toujours que la Russie a du mal à soutenir son effort de guerre, et donc renforcer la crédibilité et l’engagement des États-Unis conduira la Russie à faire des concessions.

Ni l’une ni l’autre des deux approches de Trump - utiliser un accord sur les ressources en Ukraine pour maintenir les États-Unis en Ukraine et la guerre, ou utiliser l’accord sur les ressources en Ukraine pour enfin rompre avec l’Ukraine - n’est conforme à une évaluation réaliste des faits sur le terrain. Du moins pas si le but du jeu est de faire la paix.

Trump est peut-être en train de réarranger les chaises avant de poursuivre le même vieux programme impérial : Brian Berletic soutient que la plupart des commentateurs indépendants ont succombé au battage médiatique MAGA/America First alors que Trump représente une continuité stratégique pour les États-Unis en essayant de maintenir sa domination, notamment vis-à-vis de la Chine. En particulier, Berletic a décrit, en se basant sur les auditions de confirmation complètes pour les choix de défense et de renseignement de Trump, que les États-Unis ne se débarrassaient pas du dispositif de changement de régime/messagerie de l’USAID, mais qu’ils fermaient leur DEI et d’autres éléments désapprouvés par le MAGA.

...

Il va sans dire que cette évaluation, basée sur ce que l’administration Trump a déclaré avoir l’intention de faire avec les opérations de l’USAID, est très en contradiction avec la vision conventionnelle et complaisante selon laquelle Trump a fait sortir les États-Unis des affaires du changement de régime. Pourquoi dire, serait-il dans l’intérêt stratégique des États-Unis de le faire? Ce n’est pas comme si nous pouvions obtenir des concessions pour éliminer cet appareil.