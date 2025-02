Trump autorise-t-il en sous-main le dictateur Kagame à piller et annexer une partie de la RDC pour les minerais de sang ?

Début 2024, les rebelles du M23, milice soutenue par le Rwanda, ont pris le contrôle de Goma puis de Bukavu et allèguent vouloir prendre le contrôle de la RDC en avançant jusqu'à Kinshasa. De nombreux médias considèrent que sans le feu vert (ou orange?) des Etats-Unis, le dictateur Kagame n'aurait pas pu lancer son attaque sur le territoire de la RDC. Qu'en est-il de la responsabilité de Trump dans cette guerre contre la RDC pour les minerais de sang qui alimentent les industries de l'électronique, de l'informatique et de l'aéronautique, l'aérospatiale et de la défense (IA, ordinateurs, Téléphones portables, armes, missiles...) ? La précédente guerre avait fait près de 6 millions de morts de 1998 à 2005 avec de nombreux massacres à caractère génocidaire.



---

- CNN Fighting in Africa’s mineral-rich DRC killed over 3,000 in less than 2 weeks. Here’s how your phone plays a part ("Les combats en RDC en Afrique, pays riche en minéraux, ont fait plus de 3 000 morts en moins de deux semaines. Voici comment votre téléphone joue un rôle ")



- Du caoutchouc rouge au coltan du sang : La Rdc victime de la prédation capitaliste occidentale Pour répondre à la demande croissante des pneus pour l’automobile sur le marché mondial, 5 à 8 millions des Congolais furent décimés dans les plantations d’hévéas. Après le caoutchouc rouge, le coltan du sang a décimé plus de 5 millions de morts. Plus de 5 millions de morts pour que les multinationales anglo-saxonnes contrôlent 80 % de réserves de coltan indispensable à l’industrie aéronautique, aérospatiale, de la Défense et pour la fabrication de composantes électroniques... Lire la suite