Trump dit au parti de guerre ukrainien que c'est fini (MoA)

Trump dit au parti de guerre ukrainien que le jeu est terminé

Article originel : Trump Tells Ukrainian War Party That The Game Is Up

Moon of Alabama, 12.02.25



Aujourd’hui, l’administration Trump a dit au parti de guerre en Ukraine que leur jeu est enfin terminé. Tout ce qu’il espérait est hors de portée :



Hegseth Says Return to Ukraine’s Pre-2014 Borders Is ‘Unrealistic’ (archived) ("Hegseth dit que le retour aux frontières d’avant 2014 de l’Ukraine est « irréaliste » (archivé)") - New York Times, 12 février 2025

Le retour aux frontières de l’Ukraine d’avant 2014 est « un objectif irréaliste » et un « but illusoire » dans le règlement de paix entre l’Ukraine et la Russie que le président Trump, le secrétaire étatsunien à la Défense, veut réaliser. C'est ce qu'a déclaré Pete Hegseth mercredi lors d’une réunion des pays soutenant l’Ukraine.

...

Trump, a-t-il ajouté, n’appuie pas l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN dans le cadre d’un plan de paix réaliste.

Après un règlement, « une paix durable pour l’Ukraine doit inclure des garanties de sécurité solides pour s’assurer que la guerre ne recommencera pas », mais cela serait la responsabilité, a-t-il dit, des troupes européennes et non européennes dans une « mission non intégrée à l'OTAN » Sans protection par l’article V de l'engagement de l’OTAN à la défense collective.



Aucune force étatsunienne ne sera déployée en Ukraine, a-t-il déclaré, et l’Europe devrait fournir « la plus grande partie de l’aide future létale et non létale à l’Ukraine ».