Trump n’a pas inventé le plan de nettoyage ethnique de Gaza. C’est la politique étatsunienne en vigueur depuis 2007 (MEE)

Trump n’a pas inventé le plan de nettoyage ethnique de Gaza. C’est la politique étatsunienne depuis 2007

Article originel : Trump didn't invent the Gaza ethnic cleansing plan. It's been US policy since 2007

Jonathan Cook

Middle East Eye, 14.02.25





L’innovation de Trump n’est pas la menace de 'nettoyer' Gaza mais de présenter un objectif de longue date d’expulsion palestinienne comme un plan de paix.



L’intention du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dès le premier jour de son attaque "de vengeance" contre Gaza, lancée il y a 16 mois, était soit un nettoyage ethnique, soit un génocide à Gaza.

Son allié dans le génocide pour les 15 prochains mois était l’ancien président étatsunien Joe Biden. Son allié dans le nettoyage ethnique est le président étatsunien actuel Donald Trump.

Biden a fourni les bombes de 2 000 livres pour le génocide. Trump fournit une munition encore plus importante - la MOAB de 11 tonnes, ou bombe massive d’artillerie aérienne, avec un rayon de deux kilomètres - pour encourager davantage l’exode de la population.

Biden a affirmé qu’Israël aidait le peuple de Gaza en "bombardant sur le tapis" l’enclave - selon ses propres mots – pour « éradiquer » le Hamas. Trump affirme qu’il aide les habitants de Gaza en les « nettoyant » – selon ses propres mots – du « site de démolition » qui en résulte.

Biden a qualifié la destruction de 70% des bâtiments de Gaza d'"autodéfense". Trump appelle la destruction imminente des 30% restants "un véritable enfer"... Lire la suite