Trump veut prendre le contrôle de Gaza, annonce 500.000 morts (MoA)

Trump veut prendre le contrôle de Gaza, annonce 500.000 morts

Article originel : Trump Wants To Take Over Gaza, Announces 500,000 Dead

Moon of Alabama, 05.02.25 Le roi d’Israël (avec une cravate alpha rouge) a visité son état vassal en Amérique où le promoteur immobilier Donald Trump (cravate beta bleue) a poussé la chaise de son chef et lui a offert de nettoyer la population palestinienne de toutes les terres que les sionistes souhaitent prendre.

Via AP : Le président Donald Trump a suggéré mardi que les Palestiniens déplacés à Gaza soient réinstallés de façon permanente en dehors du territoire déchiré par la guerre et a proposé aux États-Unis d’assumer la « propriété » de la région pour la transformer en « Riviera du Moyen-Orient ».

Les commentaires provocateurs sont venus alors que les pourparlers s’intensifient cette semaine avec la promesse d’une augmentation de l’aide humanitaire et des fournitures de reconstruction pour aider le peuple de Gaza à se rétablir après plus de 15 mois de conflit dévastateur. Trump veut maintenant pousser environ 1,8 millions de personnes à quitter le pays qu’ils considèrent comme leur territoire et à faire en sorte qu'il appartienne aux États-Unis, peut-être avec des troupes étatsuniennes. « Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza, et nous allons faire un travail avec eux aussi », a déclaré Trump lors d’une conférence de presse en soirée avec Netanyahu à ses côtés.

Une vidéo montre que Trump pousse la chaise de Netanyahu dans un moment viral / 'From U.S President To Israel's Waiter': Video Shows Trump Pulls Chair For Netanyahu In Viral Moment

Le décompte de la population de Gaza en 2023, établi par le Bureau central palestinien de statistique et reconnu au niveau international, était de 2.226.544. Trump veut retirer tous les Palestiniens de Gaza et donne leur nombre qui serait de 1,7 à 1,8 millions : Question d'un journaliste : Combien de personnes pensez-vous qu'il soit nécessaire de faire quitter Gaza ?

Réponse de Trump : « Tous. Probablement un million sept, peut-être un million huit. Ils seront installés dans des régions où ils pourront vivre une belle vie » (vidéo)



Ceci est une reconnaissance, par le président des États-Unis, que les sionistes génocidaires ont assassiné (ou éliminé, NdT) jusqu’à 500.000 personnes à Gaza.

Malgré ces pertes, peu de personnes à Gaza se déplaceraient volontairement : Les résidents de Gaza veulent généralement rester sur leurs terres. Trump n’a pas précisé où se trouverait la nouvelle terre pour les Gazaouis, bien qu’il ait fait ses commentaires après avoir réitéré son désir que l’Égypte et la Jordanie accueillent des résidents de Gaza. Il ne semble pas non plus avoir à faire face aux nombreux résidents de Gaza qui ne voudraient pas quitter leur territoire d’origine, ni aux aspects pratiques de les forcer potentiellement à le quitter. « Je vois une position de propriété à long terme, et je la vois apporter une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient, et peut-être à l’ensemble du Moyen-Orient », a déclaré Trump. Lorsqu’on lui a demandé si des troupes étatsuniennes seraient déployées pour prendre le contrôle de Gaza, Trump a répondu que « nous ferons ce qu’il faut... nous prendrons le contrôle et le développerons ».

Netanyahu a dit qu’il était ouvert à l’idée.

Le plan de nettoyage ethnique de Gaza n’est pas nouveau du tout : Afshin Rattansi @afshinrattansi - 23:37 UTC 4 février 2025 Tel est le rêve d’Israël depuis des décennies Dans un télégramme de 2004 diffusé par WikiLeaks, le directeur du NSC d’Israël, Eiland, a déclaré que Gaza est « un énorme camp de concentration » et que la solution d’Israël serait d’expulser les Palestiniens de Gaza vers le désert du Sinaï en Égypte

Le plan bénéficie du soutien bipartisan des États-Unis : Harry Sisson @harryjsisson - 1:44 UTC oct 11, 2023 Incroyable : Le président Biden travaille à un plan avec d’autres pays qui permettrait aux civils de quitter Gaza en toute sécurité et de traverser la frontière pour entrer en Égypte. Ce sont d’excellentes nouvelles. Le président Biden s’assure que des innocents ne meurent pas à cause des actions du Hamas. C’est ça, le leadership.

Il s’agit du rêve d’un promoteur immobilier : Robin Monotti @robinmonotti - 23:47 UTC mai 8, 2024 GAZA 2035 : Une nouvelle ville intelligente de 15 minutes construite sur les charniers des enfants palestiniens : De nouveaux plans dans les médias israéliens révèlent ce qu’Israël veut faire avec Gaza après le génocide et le vol de terres. La vision dystopique pour la bande de Gaza est actuellement approuvée par le gouvernement Netanyahu. Lien ci-dessous.

Le nettoyage ethnique de Gaza, prévu depuis longtemps et annoncé aujourd’hui, serait en violation d’une longue liste de lois et conventions internationales. Il n’y a pas d’accord sur l’endroit où le peuple palestinien se déplacerait. L’Égypte, la Jordanie, la Turquie et d’autres pays de la région ont rejeté la réinstallation de tout Palestinien sur leur terre. Le ministère des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite a publié un long communiqué contre elle à 4 heures du matin, heure locale (!) : Le ministère des Affaires étrangères affirme que la position de l’Arabie saoudite sur la création d’un État palestinien est ferme et inébranlable. Son Altesse royale le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, prince héritier et premier ministre a clairement et sans équivoque réaffirmé cette position.

Les dirigeants de ces pays savent que ce ne serait pas la fin de l’histoire : Ces plans de déplacement ne se terminent pas avec Gaza. La Cisjordanie, où Israël intensifie ses opérations militaires, est considérée par de nombreux extrémistes de droite en Israël comme le véritable prix et la Jordanie comme la destination préférée des Palestiniens qui y vivent.