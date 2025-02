TrumpED 2025 : Corporatisation du choix des écoles, financement de l’impact social et démantèlement du ministère de l’Éducation (Unlimited Hangout)

TrumpED 2025 : Corporatisation du choix des écoles, financement de l’impact social et démantèlement du ministère de l’Éducation

Article originel : TrumpED 2025: School Choice Corporatization, Social Impact Finance, and the Dismantling of the Department of Education

Inlimited Hangout, 13.02.25







Conformément au projet 2025, Trump s’engage à éliminer le Département de l'éducation et à le remplacer par « choix scolaire ». Plutôt que de mettre fin au contrôle fédéral de l’éducation, la politique éducative du Projet 2025 menace d’étendre le contrôle de l’enseignement par les gouvernements et les entreprises afin de rationaliser la technocratie... Lire la suite