Ukraine - L’intensité de la guerre a diminué Article originel : Ukraine - Intensity Of War Has Decreased Moon of Alabama, 06.02.25

Hier, la partie russe a confirmé pour la première fois que les contacts diplomatiques avec les États-Unis se sont intensifiés :

"Il existe effectivement des contacts entre les différents départements, et ils se sont intensifiés récemment. Mais je ne peux pas vous donner d’autres détails, il n’y a rien d’autre à dire", a déclaré Peskov aux journalistes, selon les médias russes.



La semaine prochaine, le général Kelloggs, l’envoyé de Trump en Ukraine, devrait annoncer d’autres plans pour des pourparlers de paix sur l’Ukraine. Je ne m’attends pas à un véritable changement de stratégie des États-Unis. La Russie devra gagner la guerre sur le champ de bataille.

Pendant ce temps, l’illusion pour l’Ukraine en Europe se poursuit.

Et une conférence sur l’histoire politique (recommandé!) :

Glenn Diesen et son livre The Ukraine War and the Eurasian World Order dans une discussion du club de lecture avec Jeffrey Sachs (vidéo).