Ukraine - Le début de la fin (qui est encore loin) [MoA]

Ukraine - Le début de la fin (qui est encore loin)

Article originel : Ukraine - The Beginning Of The End (Which Is Yet Far Away)

Moon of Alabama, 13.02.25





Le stratagème d’ouverture de Trump dans les négociations avec la Russie sur l’Ukraine a provoqué des vagues.

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, M. Pete Hegseth, a annoncé que la région frontalière, c.‐à‐d. l’Ukraine, devra céder son territoire à la Russie. L’Ukraine n’aura pas sa place dans l’OTAN. Les États-Unis ne donneront aucune garantie de sécurité à l’Ukraine. Ni l’armée étatsunienne, ni l’OTAN ne participeront à une mission de maintien de la paix en Ukraine.

Les États-Unis ont ainsi accordé à la Russie deux de leurs principales demandes : quatre oblast ukrainiens et la Crimée feront partie de la Russie. L’élargissement de l’OTAN vers l’est a été interrompu. Tout déploiement étatsunien en Ukraine est, pour le moment, hors de question.

Le diable est dans les détails. La Russie voudra des accords et des garanties juridiques. Elle sait que ceux-ci pourraient (encore) être brisés, mais il est toujours préférable d’avoir ceux-là plutôt que rien.

Il n’y a pas non plus d’accord sur le moment, l’endroit et la façon dont les combats pourraient s’arrêter.

L’administration Trump veut un cessez-le-feu immédiat le long de la ligne de contact actuelle. Pour la Russie, il ne s’agit que d’une répétition des accords de Minsk 1 et 2 qui ont été utilisés pour soutenir l’Ukraine. Ce n’est pas une solution suffisante.