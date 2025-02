Crise liée à la guerre en Ukraine. Jusqu'à quel point l'Europe est-elle prête à perdre encore plus ? Surmilitarisation, désindustrialisation et austérité en vue dans l'UE (Naked Capitalism)

Jusqu'à quel point l'Europe est-elle encrore plus prête à perdre ?

Article originel : How Much More Is Europe Prepared to Lose?

Par Conor Gallagher

Naked Capitalism, 16.02.25



Alors que Washington commence à envisager sa sortie du projet Ukraine, les responsables européens continuent de fuir la réalité. Cela est en partie compréhensible, compte tenu de tous les sacrifices endurés par l’Europe depuis le début de la guerre il y a près de trois ans et de la façon dont la classe dirigeante du continent a fait de la Russie un ennemi existentiel en accusant Moscou d’être responsable de tout cela.

Tous les sacrifices consentis sur l’autel du projet Ukraine rendent aujourd’hui encore plus difficile pour l’Europe d’admettre sa défaite. Et ce n’est pas seulement tous les dommages économiques que les Européens continuent de subir ; la structure de gouvernance de l’UE et les valeurs sociales ont changé de manière importante à mesure que les priorités du bloc se sont inversées.

L’Union européenne est, d’une certaine façon, presque méconnaissable depuis trois ans. Je pense donc qu’il serait utile de faire le tour de tous ces changements avant de se tourner vers le refus persistant de la classe européenne à accepter la réalité et ce que cela pourrait signifier. La liste des changements en Europe suite à la guerre sera sans doute incomplète car il y a tellement de choses à inclure, j’espère donc que les lecteurs pourront ajouter ce qui me manque dans les commentaires. Remarque : J’ai omis de mentionner les retombées économiques et la désindustrialisation, car elles ont été tellement bien traitées ici à Naked Capitalism et ailleurs. Allons-y.

Un bon point de départ pourrait être quelques éléments dont l’UE discute de plus en plus pour faire face à la grande « menace » russe et certaines capitales européennes pourraient être plus ouvertes au choc d’une sortie étatsunienne du projet ukrainien.