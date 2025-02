Un avocat des droits civils demande à l’administration Trump de déclassifier les dossiers du FBI et de la CIA liés à Malcolm X pour le 60e anniversaire de son assassinat (Axios)

Un procureur veut que les dossiers FBI/CIA de Malcolm X soient déclassifié

Article originel : Attorney wants Malcolm X FBI/CIA files to be declassified

Par Russell Contreras

Axios, 21.02.25

Un avocat des droits civils demande à l’administration Trump de déclassifier les dossiers du FBI et de la CIA liés à Malcolm X pour le 60e anniversaire de son assassinat. Pourquoi cela importe : Le plaidoyer vient sur les talons du président Trump ordonnant la déclassification des dossiers du FBI liés aux assassinats du président John F. Kennedy et du Dr. Martin Luther King Jr. Zoom sur : L’avocat des droits civils et des blessures personnelles, Ben Crump, doit faire une demande publique vendredi pour les dossiers de Malcolm X, plus tard connu sous le nom d’el-Hajj Malik el-Shabazz, sur le site de New York où il a été assassiné. Crump, qui a représenté plusieurs familles noires victimes de fusillades policières très médiatisées, sera accompagnée par la famille de Malcolm X.

Les représentants de la Maison-Blanche n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires dans la soirée.

Contexte : Malcolm X a été assassiné à l’âge de 39 ans le 21 février 1965, alors qu’il s’exprimait dans la salle de bal d’Audubon. Il a été abattu 21 fois par un groupe d’hommes devant sa femme et ses filles.

Les érudits et les défenseurs des droits civils ont longtemps dit que les hommes plus tard accusés d’avoir tué Malcolm X ont été condamnés à tort.

Certains prétendent que la police et les agents fédéraux ont joué un rôle dans sa mort.

L’intrigue : Au début de 2021, la famille de Malcolm X a publié une lettre écrite par un policier décédé alléguant que le département de police de New York et le FBI étaient derrière l’assassinat du leader du mouvement des droits civils noirs. La ville de New York a accepté en octobre 2022 de payer 26 millions de dollars en règlements judiciaires déposés au nom de deux hommes exonérés à la fin de 2021 dans l’assassinat.

Entre les lignes : Les chercheurs croient que les fichiers pourraient donner des indices aux tensions entre Malcolm X et son ancien groupe, la Nation of Islam, après une rupture publique.

Certains érudits et historiens croient que la Nation de l’Islam et/ou le FBI ont pu être derrière l’assassinat. Ils croient aussi que la CIA a suivi Malcolm X alors qu’il effectuait des voyages internationaux dans la ville sainte de La Mecque et à Londres, au Royaume-Uni.

Louis Farrakhan, dirigeant de la Nation of Islam, a déclaré dans une interview publiée en 2000 sur "60 Minutes" qu’il regrette que ses écrits aient pu conduire d’autres personnes à assassiner Malcolm X. Farrakhan a nié avoir ordonné l’assassinat mais a admis en 1994 avoir "contribué à créer l’atmosphère qui l’a conduit.