USA. Un groupe d’extrême droite dresse une liste de militants pro-palestiniens à déporter (The Intercept)

Le groupe d’extrême droite dresse une liste de militants pro-palestiniens à déporter

Article originel : The Far-Right Group Building a List of Pro-Palestine Activists to Deport

The Intercept, 07.02.25

Le Bétar U.S. a déclaré qu’il avait communiqué à l’administration Trump une liste des « noms de centaines de partisans du terrorisme ».

Le 29 janvier, des organisateurs palestiniens de New York se sont réunis dans un parc pour une veillée afin de pleurer l’anniversaire du décès de Hind Rajab, une fillette de 6 ans tuée l’an dernier aux côtés de sa famille et de secouristes par les militaires israéliens à Gaza. Au parc Zuccotti, dans le sud de Manhattan, les participants ont posé des bougies, avec des photos et des œuvres d’art de Rajab.

Le même jour, le président Donald Trump a signé un décret intitulé « Mesures supplémentaires pour lutter contre l’antisémitisme » qui « exige le renvoi des étrangers résidents qui violent nos lois » et demande au ministère de la Justice de « protéger l’ordre public, réprimer le vandalisme et l’intimidation proHamas, enquêter sur le racisme antijuif dans les collèges et universités de gauche et anti-étatsuniens et punir ceux qui y sont impliqués ». Elle fait suite à un décret antérieur anti-immigration signé lors du premier jour de mandat de Trump, qui exigeait une augmentation des contrôles et des mesures de répression sur les titulaires de visa et les personnes qui tentent d’entrer aux États-Unis en raison de leurs opinions politiques et culturelles... Lire la suite