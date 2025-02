[Vidéo] Des soldats de la paix de l’ONU observent le massacre de civils au Liban (Consortium News)

Ces questions et d’autres encore, je les ai posées au porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti. Je l’ai fait dans ma manière habituelle, j’espère courtoise. Le résultat est une conversation fascinante qui, à mon avis, constitue un document extrêmement important sur l’échec des institutions à faire face à l’agression israélienne et étatsunienne à un moment critique pour le monde entier.

Les civils tentaient simplement de retourner chez eux, conformément à la résolution 1701 des Nations unies sur la sécurité et à l’accord de cessez-le-feu en vigueur, et en fait la FINUL, la force intérimaire des Nations unies au Liban, a un mandat spécifique en vertu de l’article 1701 pour aider les personnes déplacées à retourner chez elles.

Le 26 janvier, au moins 22 civils non armés dans le sud du Liban ont été tués par des tirs israéliens et 147 blessés lors d’un massacre observé par des soldats de la paix lourdement armés de l’ONU qui ne sont pas intervenus. J’ai posé à l’ONU des questions très difficiles que personne d’autre ne leur pose.

