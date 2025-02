[Vidéo] Le récit de l'artiste du Super Bowl qui a hissé un drapeau de la Palestine et du Soudan lors du show de Kendrick Lamar (The Intercept)

Le récit du performeur du Super Bowl qui a hissé un drapeau de la Palestine et du Soudan

Article originel : The Inside Story of the Super Bowl Halftime Performer Who Raised a Palestine and Sudan Flag

Par Jessica Washington

The Intercept, 11.02.25

« Seras-tu un lâche ? » se demandait Zül-Qarnain Nantambu avant de se rendre sur le spectacle de Kendrick Lamar. « Vas-tu prendre position ? ».

Zül-Qarnain Nantambu, artiste et performeur basé à la Nouvelle-Orléans, tient un drapeau palestinien et soudanais pendant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 59, entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie, le dimanche 9 février 2025, à la Nouvelle-Orléans.

Alors que les premières mesures de la « télé off » de Kendrick Lamar commençaient à remplir le Superdome de la Nouvelle-Orléans dimanche, Zül-Qarnain Nantambu, un artiste basé à La Nouvelle-Orléans, savait qu’il devait prendre une décision. Il était sur l’une des plus grandes scènes du monde, avec des millions de spectateurs qui ont regardé la performance de la mi-temps du Super Bowl LIX. « Seras-tu courageux ? Seras-tu un lâche ? » se demandait-il. « Vas-tu prendre position ?» Avec le monde entier à l’écoute, Nantambu, 41 ans, a fait son choix. Tandis que le reste des 400 danseurs engagés suivait un rythme coordonné à la musique de Lamar, Nantambu s’habilla et déploya un drapeau commun palestinien et soudanais. Il est parti en courant, brandissant un drapeau orné des mots « Soudan » et « Gaza » à l’encre noire. Après environ 30 secondes, il a été plaqu par les gardes de sécurité alors que la foule regardait. Malgré les quelques secondes de temps d’écran, sa protestation a capté l’attention nationale. « Je ne me laisse pas entraîner dans la politique ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré à The Intercept, ajoutant « Ce qui se passe dans ces endroits est inhumain. La guerre civile au Soudan, l’oppression et la guerre et la tyrannie qui se déroulent à Gaza sont inhumaines. Et ces gens sont liés à nous tous en tant qu’humains, et surtout à moi dans la foi. ».. Lire la suite

Protestor holds Palestinian and Sudanese flags on stage during Kendrick Lamar's Super Bowl halftime