Trois bagarres en 9 secondes, hymne étatsunien hué, coups de poing... le match de hockey entre les USA et le Canada vire au chaos (Vidéo)

Les hockeyeurs ont réglé à coups de poing les tensions politiques entre USA et Canada Trois bagarres en 9 secondes, hymne américain hué... Les États-Unis et le Canada, qui ne s'étaient pas affrontés depuis plus de neuf ans en hockey sur glace avec leurs meilleurs joueurs, ont vu le match tourner au chaos dans la nuit de samedi à dimanche. En cause : le annonces de Trump sur le Canada.