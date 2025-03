Affaire Ary Chalus : le procès dont la Macronie ne voulait pas (Blast)

Porte-parole d’Emmanuel Macron pour l’outre-mer lors de la campagne présidentielle 2017, Ary Chalus, le président du conseil régional de Guadeloupe, était un homme important dans le dispositif présidentiel. A l’Elysée, on comptait sur lui pour piloter l’évolution institutionnelle de l’île vers l’autonomie voulue par le chef de l’Etat. Autant de raisons qui ont amené le pouvoir parisien à tenter de lui éviter un procès dans son affaire de financement illégal de la campagne des régionales de 2015, puis a essayé de lui obtenir une peine symbolique. En vain pour le moment. Le procès en appel s’est déroulé les 24 et 25 février. Le procureur général a notamment demandé pour Ary Chalus une peine de privation de ses droits civiques et civils pour deux années. Jugement le 20 mai... Lire la suite