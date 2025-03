Certains médias continuent de prétendre à une alliance Poutine-Trump même s’il n’y en a pas

Moon of Alabama, 29.03.25

Certains médias continuent de revendiquer une alliance Poutine-Trump même s’il n’y en a pas.

Le président russe Vladimir Poutine a récemment prononcé un discours lors du 6e Forum international de l’Arctique. C’était une grande conférence sur de nombreux sujets. Poutine a également mentionné les tentatives des États-Unis d’acquérir, par quelque moyen que ce soit, le Groenland. Il n’est pas étonnant que plusieurs médias 'occidentaux' en aient parlé. Mais ce qui est surprenant, c’est la façon dont les titres se détournent les uns des autres. C’est comme si deux discours différents avaient été prononcés, écoutés et rapportés.

D’un côté, il y a des affirmations selon lesquelles Poutine approuve ou soutient en quelque sorte les tentatives de Donald Trump de voler le Groenland au Danemark :



Putin's endorsement of Trump's Greenland takeover reflects their vision of a new world order - The Guardian, Mar 28 2025 ("Le soutien de Poutine à la prise de contrôle du Groenland par Trump reflète leur vision d'un nouvel ordre mondial")

Why is Vladimir Putin Encouraging Donald Trump's Greenland Ambitions? - National Interest, Mar 28 2025 ("Pourquoi Vladimir Poutine encourage-t-il les ambitions groenlandaises de Donald Trump ?")

As Vance heads for Greenland, Trump's land-grab hopes get Putin thumbs-up - NBCnews, Mar 28 2025 ("Alors que Vance se dirige vers le Groenland, les espoirs d'accaparement des terres de Trump obtiennent le soutien de Poutine")

En lisant le discours de Poutine, je trouve peu d’arguments à l’appui des affirmations du premier groupe de titres. Il n’y a pas de soutien au vol du Groenland par les Etats-Unis - aucun. Je tiens simplement à préciser que ce n’est pas la première fois qu’un président étatsunien essaie de prendre le Groenland. Ceci, tout en avertissant des réactions potentielles : Pendant ce temps, le rôle et l’importance de l’Arctique pour la Russie et pour le monde entier ne cessent de croître. Malheureusement, la concurrence géopolitique et la lutte pour des positions dans cette région s’intensifient également. Il suffit de dire que les États-Unis ont l’intention d’annexer le Groenland, comme tout le monde le sait. Mais vous savez, cela ne peut surprendre quelqu’un qu’à première vue. C’est une grave erreur que de la traiter comme un discours ridicule de la nouvelle administration étatsunienne. Rien de tel. En fait, les États-Unis avaient déjà de tels plans dans les années 1860. Dès ce moment, l’administration étatsunienne envisageait la possibilité d’annexer le Groenland et l’Islande

...

Bref, les États-Unis ont de sérieux projets à l’égard du Groenland. Ces plans ont des racines historiques, comme je viens de le dire, et il est évident que les États-Unis continueront à faire valoir leurs intérêts géostratégiques, militaires, politiques et économiques dans l’Arctique.