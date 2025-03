Chris Hedges : Au bord des ténèbres. Normalisation du génocide et nouvel ordre mondial (Vidéo)

Mon ancien bureau à Gaza est un tas de décombres. Les rues environnantes, où j’allais prendre un café, commander un maftool ou un manakish, me faire couper les cheveux, sont aplaties. Des amis et des collègues sont morts ou, le plus souvent, ont disparu, la dernière fois que j’ai entendu parler d’eux remontant à des semaines ou à des mois, sans doute enterrés quelque part sous les dalles de béton brisées. Les morts ne sont pas comptabilisés. Des dizaines, voire des centaines de milliers.

Gaza est un terrain vague de 50 millions de tonnes de décombres et de débris. Les rats et les chiens fouillent les ruines et les mares fétides d’eaux usées brutes. La puanteur putride et la contamination des cadavres en décomposition s’élèvent sous les montagnes de béton brisé. Il n’y a pas d’eau potable. Peu de nourriture. Les services médicaux font cruellement défaut et il n’y a pratiquement pas d’abris habitables. Les Palestiniens risquent d’être tués par des munitions non explosées, laissées derrière eux après plus de 15 mois de frappes aériennes, de barrages d’artillerie, de tirs de missiles et d’explosions d’obus de chars, ainsi que par toute une série de substances toxiques, notamment des mares d’eaux usées et de l’amiante.

L’hépatite A, causée par la consommation d’eau contaminée, est endémique, tout comme les affections respiratoires, la gale, la malnutrition, la famine et les nausées et vomissements généralisés causés par l’ingestion d’aliments rances. Les personnes vulnérables, notamment les nourrissons et les personnes âgées, ainsi que les malades, sont condamnés à mort. Quelque 1,9 million de personnes ont été déplacées, soit 90 % de la population. Elles vivent dans des tentes de fortune, plantées au milieu de dalles de béton ou en plein air. Nombre d’entre elles ont été contraintes de déménager plus d’une douzaine de fois. Neuf maisons sur dix ont été détruites ou endommagées. Des immeubles d’habitation, des écoles, des hôpitaux, des boulangeries, des mosquées, des universités - Israël a fait exploser l’université Israa dans la ville de Gaza lors d’une démolition contrôlée -, des cimetières, des magasins et des bureaux ont été anéantis. Le taux de chômage est de 80 % et le produit intérieur brut a été réduit de près de 85 %, selon un rapport d’octobre 2024 publié par l’Organisation internationale du travail.

L’interdiction par Israël de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui estime que le déblaiement de Gaza prendra 15 ans, ainsi que le blocage des camions d’aide à Gaza garantissent que les Palestiniens de Gaza n’auront jamais accès aux fournitures humanitaires de base, à une alimentation et des services adéquats.

Le Programme des Nations Unies pour le développement estime qu’il en coûtera entre 40 et 50 milliards de dollars pour reconstruire Gaza et que, si les fonds sont disponibles, cela durera jusqu’en 2040. Ce serait le plus grand effort de reconstruction d’après-guerre depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Israël, qui a reçu des milliards de dollars en armes de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni, a créé cet enfer qu’il entend maintenir. Gaza doit rester assiégée. L’infrastructure de Gaza ne sera pas rétablie. Ses services de base, y compris les stations d’épuration des eaux, l’électricité et les égouts, ne seront pas réparés. Ses routes, ponts et fermes détruits ne seront pas reconstruits. Les Palestiniens désespérés seront obligés de choisir entre vivre comme dans des cavernes, campés au milieu de morceaux de béton échancrés, mourir en masse de la maladie, de la famine, des bombes et des balles, ou l’exil permanent. Ce sont les seules options qu’offre Israël.

Israël est convaincu, probablement à juste titre, que la vie dans la bande côtière finira par devenir si pénible et difficile, d’autant plus qu’Israël trouve des excuses pour violer le cessez-le-feu et reprendre les attaques armées contre la population palestinienne, qu’un exode massif sera inévitable. Il a refusé, même avec le cessez-le-feu en place, d’autoriser la presse étrangère à entrer dans Gaza, une interdiction destinée à atténuer la couverture de l’horrible souffrance et de la mort de masse.

Deuxième étape du génocide d’Israël et de l’expansion du « grand Israël », qui comprend la prise de plus de territoire syrien sur les hauteurs du Golan (ainsi que des appels à l’expansion vers Damas), le sud du Liban, Gaza et la Cisjordanie occupée, où quelque 40 000 Palestiniens ont été chassés de chez eux, est en train d’être consolidé. Des organisations israéliennes, y compris l’organisation d’extrême droite Nachala, ont tenu des conférences pour préparer la colonisation juive de Gaza une fois que les Palestiniens seront nettoyés ethniquement. Des colonies juives existaient à Gaza pendant 38 ans jusqu’à leur démantèlement en 2005.

Washington et ses alliés en Europe ne font rien pour arrêter le génocide diffusé en direct. Ils ne feront rien pour arrêter le dépérissement des Palestiniens à Gaza par la faim, les maladies et les bombes et leur dépeuplement éventuel. Ce sont des partenaires dans ce génocide. Ils resteront des partenaires jusqu’à ce que le génocide aboutisse.

Mais le génocide à Gaza n’est qu’un début. Le monde s’effondre sous l’assaut de la crise climatique, qui déclenche des migrations massives, des états défaillants et des incendies catastrophiques, des ouragans, des tempêtes, des inondations et des sécheresses. À mesure que la stabilité mondiale se déchaîne, la violence industrielle, qui décime les Palestiniens, deviendra omniprésente. Ces assauts seront commis, comme ils le sont à Gaza, au nom du progrès, de la civilisation occidentale et de nos prétendues « vertus » pour écraser les aspirations de ceux qui ont été déshumanisés et rejetés en tant qu’animaux humains.

L’anéantissement de Gaza par Israël marque la mort d’un ordre mondial guidé par des lois et des règles convenues au niveau international, souvent violées par les États-Unis dans leurs guerres impériales au Vietnam, en Irak et en Afghanistan, mais qui était tout au moins reconnu comme une vision utopique. Les É.‐U. et leurs alliés occidentaux fournissent non seulement l’armement nécessaire pour soutenir le génocide, mais entravent également la demande de la plupart des pays d’adhérer au droit humanitaire.

Le message est clair : nous avons tout. Si vous essayez de nous l’enlever, nous vous tuerons.

Les drones militarisés, les hélicoptères de combat, les murs et les barrières, les postes de contrôle, les bobines de fil de concertina, les tours de guet, les centres de détention, les déportations, la brutalité et la torture, le refus des visas d’entrée, l’existence de l’apartheid qui vient avec l’absence de documents, La perte des droits individuels et la surveillance électronique sont aussi familières aux migrants désespérés le long de la frontière mexicaine ou à ceux qui tentent d’entrer en Europe qu’ils le sont aux Palestiniens.

Israël, qui, comme le note Ronen Bergman dans son livre « Rise and Kill First » a « assassiné plus de gens que tout autre pays du monde occidental », utilise l’Holocauste nazi pour sanctifier sa victimisation héréditaire et justifier son État colonial, l’apartheid, campagnes d’abattage de masse et version sioniste du Lebensraum.

Primo Levi, qui a survécu à Auschwitz, considérait la Shoah, pour cette raison, comme « une source inépuisable de mal » qui « est perpétré comme haine chez les survivants, et jaillit de mille façons, contre la volonté même de tous, comme une soif de vengeance, comme un effondrement moral, comme la négation, comme la lassitude, comme la résignation ».

Le génocide et l’extermination de masse ne sont pas le domaine exclusif de l’Allemagne fasciste. Adolf Hitler, comme l’écrit Aimé Césaire dans « Le discours sur le colonialisme », n’est apparu exceptionnellement cruel que parce qu’il a présidé « l’humiliation de l’homme blanc ». Mais les nazis, écrit-il, n’avaient fait qu’appliquer « des procédures colonialistes qui jusqu’alors étaient réservées exclusivement aux arabes d’Algérie, aux coolies de l’Inde et aux noirs d’Afrique ».

Le massacre allemand des Herero et des Namaqua, le génocide arménien, la famine du Bengale de 1943 — le premier ministre britannique de l’époque, Winston Churchill, a désavoué la mort de trois millions d’hindous dans la famine en les qualifiant de « peuple bestial avec une religion bestiale ». ... en même temps que les bombardements nucléaires sur les cibles civiles d’Hiroshima et de Nagasaki, illustrent quelque chose de fondamental au sujet de la « civilisation occidentale ».

Les philosophes moraux qui composent le canon occidental – Immanuel Kant, Voltaire, David Hume, John Stuart Mill et John Locke – comme le souligne Nicole R. Fleetwood, ont exclu les peuples esclaves et exploités, les peuples indigènes, les peuples colonisés, les femmes de toutes races et les criminalisés par leur calcul moral. A leurs yeux, la blancheur européenne seule apportait la modernité, la vertu morale, le jugement et la liberté. Cette définition raciste de la personnalité a joué un rôle central dans la justification du colonialisme, de l’esclavage, du génocide des Amérindiens, de nos projets impériaux et de notre fétichisme pour la suprématie blanche. Donc, quand vous entendez que le canon occidental est un impératif, demandez-vous - pour qui ?

« En Amérique », a déclaré le poète Langston Hughes, « les Noirs n’ont pas besoin qu’on leur dise ce qu’est le fascisme. Nous le savons. Ses théories de la suprématie nordique et de la répression économique sont depuis longtemps des réalités pour nous. »

Les nazis, lorsqu’ils ont formulé les lois de Nuremberg, les ont modelées sur nos lois de ségrégation et de discrimination de l’ère Jim Crow. Notre refus d’accorder la citoyenneté aux Amérindiens et aux Philippins, bien qu’ils vivaient aux États-Unis et dans les territoires américains, a été copié pour priver les Juifs de leur citoyenneté. Nos lois anti-métissage, qui criminalisaient le mariage interracial, ont été l’impulsion pour interdire les mariages entre juifs allemands et aryens. La jurisprudence américaine, qui déterminait à quelle race appartenait une personne, classait comme noire toute personne ayant un pour cent d’ascendance noire, la soi-disant « règle de la goutte unique ». Les nazis, ironiquement plus flexibles, ont classé comme juif quiconque avait trois grands-parents juifs ou plus.

Le fascisme était très populaire aux États-Unis dans les années 1920 et 1930. Le Ku Klux Klan, reflet des mouvements fascistes qui ont balayé l’Europe, a connu un grand renouveau dans les années 1920. Les nazis ont été accueillis par les eugénistes américains, qui ont loué l’objectif nazi de pureté raciale et diffusé la propagande nazie. Charles Lindberg, qui a accepté une médaille de la croix gammée du parti nazi en 1938, ainsi que les défenseurs pro-Hitler de la foi chrétienne de l’évangéliste Gerald B. Winrod, les chemises d’argent de William Dudley Pelley (les initiales SS étaient intentionnelles) et les Khaki Shirts, basés sur des vétérans, n’étaient que quelques-unes de nos organisations ouvertement fascistes.

L’idée que l’Amérique est un défenseur de la démocratie, de la liberté et des droits de l’homme surprendrait grandement ceux que Frantz Fanon a qualifiés de « misérables de la terre » qui ont vu leurs gouvernements démocratiquement élus subvertir et renverser par les États-Unis au Panama (1941), en Syrie. (1949), Iran (1953), Guatemala (1954), Congo (1960), Brazil (1964), Chile (1973), Honduras (2009) and Egypt (2013). Et cette liste n’inclut pas une foule d’autres gouvernements qui, bien que despotiques, comme c’était le cas au Sud-Vietnam, en Indonésie ou en Irak, ont été considérés comme hostiles aux intérêts américains et détruits, infligeant chaque fois la mort et l’indigence à des millions de personnes.

Empire est l’expression externe de la suprématie blanche.

Mais l’antisémitisme seul n’a pas conduit à la Shoah. Il a fallu le potentiel génocidaire inné de l’État bureaucratique moderne.

Les millions de victimes des projets impériaux racistes dans des pays tels que le Mexique, la Chine, l’Inde, le Congo et le Viêt Nam, pour cette raison, sont sourds aux prétentions fallacieuses des Juifs qui prétendent que leur situation de victime est unique. Il en va de même pour les Noirs, les Noirs marrons et les Amérindiens. Ils ont également subi des holocaustes, mais ces holocaustes restent minimisés ou non reconnus par leurs auteurs occidentaux.

Israël incarne l’État ethnonationaliste que l’extrême droite américaine et européenne rêve de créer pour elle-même, un État qui rejette le pluralisme politique et culturel, ainsi que les normes juridiques, diplomatiques et éthiques. Israël est admiré par ces proto-fascistes, y compris les nationalistes chrétiens, parce qu’il a tourné le dos au droit humanitaire pour utiliser la force meurtrière sans discernement afin de « nettoyer » sa société de ceux qui sont condamnés comme contaminants humains. Israël n’est pas un cas isolé, mais exprime nos pulsions les plus sombres, celles qui sont mises sous tension par l’administration Trump.

J’ai couvert la naissance du fascisme juif en Israël. J’ai fait des reportages sur l’extrémiste Meir Kahane, à qui il était interdit de se présenter aux élections et dont le parti Kach a été interdit en 1994 et déclaré organisation terroriste par Israël et les États-Unis. J’ai assisté à des rassemblements politiques organisés par Benjamin Netanyahou, qui recevait des fonds somptueux de la part d’Américains de droite, lorsqu’il s’est présenté contre Yitzhak Rabin, qui négociait un accord de paix avec les Palestiniens. Les partisans de Netanyahou ont scandé « Mort à Rabin ». Ils brûlent une effigie de Rabin vêtu d’un uniforme nazi. Netanyahou a défilé devant un simulacre d’enterrement de Rabin.

Le Premier ministre Rabin a été assassiné le 4 novembre 1995 par un fanatique juif. La veuve de Rabin, Lehea, a rendu Netanyahou et ses partisans responsables du meurtre de son mari.

M. Netanyahou, qui est devenu premier ministre pour la première fois en 1996, a passé sa carrière politique à encourager les extrémistes juifs, notamment Avigdor Lieberman, Gideon Sa’ar, Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Son père, Benzion, qui a travaillé comme assistant du pionnier sioniste Vladimir Jabotinsky, que Benito Mussolini qualifiait de « bon fasciste », était l’un des dirigeants du parti Herut, qui appelait l’État juif à s’emparer de toutes les terres de la Palestine historique. De nombreux membres du parti Herut ont mené des attaques terroristes pendant la guerre de 1948 qui a donné naissance à l’État d’Israël. Albert Einstein, Hannah Arendt, Sidney Hook et d’autres intellectuels juifs ont décrit le parti Herut dans une déclaration publiée dans le New York Times comme un « parti politique étroitement apparenté dans son organisation, ses méthodes, sa philosophie politique et son attrait social aux partis nazis et fascistes ».

Il y a toujours eu une souche de fascisme juif au sein du projet sioniste, reflétant la souche de fascisme dans la société américaine. Malheureusement, pour nous, Israéliens et Palestiniens, ces souches fascistes sont en pleine ascension.

« La gauche n’est plus capable de surmonter l’ultra-nationalisme toxique qui s’est développé ici », a averti en 2018 Zeev Sternhell, survivant de l’Holocauste et principale autorité israélienne en matière de fascisme, “le type de fascisme dont la souche européenne a presque anéanti une majorité du peuple juif”. Sternhell a ajouté : « [N]ous voyons non seulement un fascisme israélien croissant, mais aussi un racisme proche du nazisme à ses débuts. »

La décision d’anéantir Gaza est depuis longtemps le rêve des sionistes d’extrême droite, héritiers du mouvement de Kahane. L’identité juive et le nationalisme juif sont les versions sionistes du sang et du sol nazis. La suprématie juive est sanctifiée par Dieu, tout comme le massacre des Palestiniens, que Netanyahou compare aux Amalécites de la Bible, massacrés par les Israélites. Les colons euro-américains des colonies américaines ont utilisé le même passage biblique pour justifier le génocide des Amérindiens. Les ennemis - généralement des musulmans - voués à l’extinction sont des sous-hommes qui incarnent le mal. La violence et la menace de violence sont les seules formes de communication que comprennent ceux qui ne font pas partie du cercle magique du nationalisme juif. Ceux qui ne font pas partie de ce cercle magique, y compris les citoyens israéliens, doivent être purgés.

La rédemption messianique aura lieu une fois les Palestiniens expulsés. Les extrémistes juifs appellent à la démolition de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint pour les musulmans, construite sur les ruines du second temple juif, détruit en 70 de notre ère par l’armée romaine. La mosquée doit être remplacée par un « troisième » temple juif, ce qui mettrait le monde musulman en ébullition. La Cisjordanie, que les fanatiques appellent « Judée et Samarie », sera formellement annexée par Israël. Israël, gouverné par les lois religieuses imposées par les partis ultra-orthodoxes Shas et United Torah Judaism, deviendra une version juive de l’Iran.

Plus de 65 lois discriminent directement ou indirectement les citoyens palestiniens d’Israël et ceux qui vivent dans les territoires occupés. La campagne d’assassinats aveugles de Palestiniens en Cisjordanie, souvent perpétrés par des milices juives malhonnêtes dotées de 10 000 armes automatiques, ainsi que les démolitions de maisons et d’écoles et la saisie des terres palestiniennes restantes, sont en train d’exploser.

Dans le même temps, Israël s’en prend aux « traîtres juifs » qui refusent d’adhérer à la vision démente des fascistes juifs au pouvoir et qui dénoncent l’horrible violence de l’État. Les ennemis familiers du fascisme - journalistes, défenseurs des droits de l’homme, intellectuels, artistes, féministes, libéraux, gauche, homosexuels et pacifistes - sont pris pour cible. Le pouvoir judiciaire, selon les plans présentés par Netanyahou, sera neutralisé. Le débat public s’étiole. La société civile et l’État de droit cesseront d’exister. Les personnes qualifiées de « déloyales » seront expulsées.

Les fanatiques au pouvoir en Israël auraient pu échanger les otages détenus par le Hamas contre les milliers d’otages palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, raison pour laquelle les otages israéliens ont été saisis. Et il est prouvé que dans les combats chaotiques qui ont eu lieu une fois que les militants du Hamas sont entrés en Israël, l’armée israélienne a décidé de cibler non seulement les combattants du Hamas, mais aussi les prisonniers israéliens avec eux, tuant peut-être des centaines de leurs propres soldats et civils.

Pour James Baldwin, Israël et ses alliés occidentaux se dirigent vers la « terrible probabilité » que les nations dominantes « luttant pour s’accrocher à ce qu’elles ont volé à leurs captifs, et incapables de se regarder dans leur miroir, précipiteront le monde dans un chaos qui, s’il ne met pas fin à la vie sur cette planète, provoquera une guerre raciale telle que le monde n’en a jamais connue ».

Je connais les tueurs. Je les ai rencontrés dans les canopées denses pendant la guerre au Salvador et au Nicaragua. C’est là que j’ai entendu pour la première fois le craquement unique et aigu d’une balle de sniper. Distinct. Sinistre. Un son qui sème la terreur. Les unités de l’armée avec lesquelles j’ai voyagé, furieuses de la précision meurtrière des tireurs d’élite rebelles, installaient de lourdes mitrailleuses de calibre 50 et pulvérisaient le feuillage au-dessus de leur tête jusqu’à ce qu’un corps, une pulpe sanguinolente et mutilée, tombe au sol.

Je les ai vus à l’œuvre à Bassorah, en Irak, et bien sûr à Gaza, où un après-midi d’automne, à la jonction de Netzarim, un tireur d’élite israélien a abattu un jeune homme à quelques mètres de moi. Nous avons porté son corps boiteux jusqu’à la route.

J’ai vécu avec eux à Sarajevo pendant la guerre. Ils n’étaient qu’à quelques centaines de mètres, perchés dans des tours qui dominaient la ville. J’ai assisté à leur carnage quotidien. Au crépuscule, j’ai vu un sniper serbe tirer une balle dans l’obscurité sur un vieil homme et sa femme penchés sur leur minuscule potager. Le sniper a raté sa cible. Elle a couru, à pas comptés, pour se mettre à l’abri. Il ne l’a pas fait. Le tireur d’élite a tiré à nouveau. Je reconnais que la lumière faiblissait. Il était difficile de voir. Puis, la troisième fois, le sniper l’a tué. C’est l’un de ces souvenirs de guerre que je revois encore et encore dans ma tête et dont je n’aime pas parler. Je l’ai regardé de l’arrière de l’Holiday Inn, mais maintenant je l’ai vu, ou ses ombres, des centaines de fois.

Ces meurtriers m’ont également ciblé. Ils ont abattu des collègues et des amis. J’étais dans leur viseur en voyageant du nord de l’Albanie au Kosovo avec 600 combattants de l’Armée de libération du Kosovo, chaque insurgé portant un AK-47 supplémentaire à remettre à un camarade. Trois coups de feu. Cette fissure, trop familière. Le tireur d’élite devait être loin. Ou peut-être que le tireur d’élite était un mauvais tireur, même si les balles se sont rapprochées. J’ai couru me cacher derrière un rocher. Mes deux gardes du corps se sont penchés sur moi, haletants, les poches vertes attachées à leurs poitrines pleines de grenades.

Je sais comment parlent les tueurs. L’humour noir. « Des terroristes de la taille d’une pinte », disent-ils des enfants palestiniens. Ils sont fiers de leurs compétences. Il leur donne du cachet. Ils bercent leur arme comme si elle était une extension de leur corps. Ils admirent sa beauté ignoble. C’est ce qu’ils sont. Leurs identités. Ce sont des tueurs. Dans la culture hypermasculine d’Israël et de notre propre fascisme émergent, les tueurs, loués comme des exemples de patriotisme, sont respectés, récompensés, promus. Ils sont insensibles à la souffrance qu’ils infligent. Peut-être qu’ils en profitent. Peut-être pensent-ils qu’ils se protègent eux-mêmes, leur identité, leurs camarades, leur nation. Peut-être croient-ils que le meurtre est un mal nécessaire, une façon de s’assurer que les Palestiniens meurent avant qu’ils puissent frapper. Peut-être ont-ils abandonné leur moralité à l’obéissance aveugle des militaires, se sont-ils subsumés dans la machinerie industrielle de la mort. Peut-être qu’ils ont peur de mourir. Peut-être qu’ils veulent prouver à eux-mêmes et aux autres qu’ils sont durs, qu’ils peuvent tuer. Peut-être que leur esprit est tellement tordu qu’ils croient que tuer est juste.

Ils, comme tous les tueurs, sont intoxiqués par le pouvoir divin de révoquer la charte d’une autre personne pour vivre sur cette terre. Ils se délectent de son intimité. Ils voient en détail, à travers la lunette télescopique, le nez et la bouche de leurs victimes. Le triangle de la mort. Ils retiennent leur souffle. Ils tirent lentement, doucement sur la gâchette. Et puis la bouffée rose. Moelle épinière sectionnée. C’est fini.

Ils sont engourdis et froids. Mais cela ne dure pas. J’ai couvert la guerre pendant longtemps. Je sais, même si ce n’est pas le cas, qu’il s’agit du prochain chapitre de leur vie. Je sais ce qui arrive quand ils quittent l’étreinte des militaires, quand ils ne sont plus un rouage dans ces usines de mort. Je sais par où ils passent.

Ça commence comme ceci. Toutes les compétences qu’ils ont acquises en tant que tueurs à l’extérieur sont inutiles. Peut-être qu’ils retournent. Peut-être qu’ils deviennent un pistolet de location. Mais cela ne fait que retarder l’inévitable. Ils peuvent courir, pendant un certain temps, mais ils ne peuvent pas courir pour toujours. Il y aura des comptes à régler. Et c’est le calcul dont je vous parlerai.

Ils devront faire un choix. Vivre le reste de leur vie, rachitiques, engourdis, coupés d’eux-mêmes, coupés de ceux qui les entourent. Descendre dans un brouillard psychopathique, piégé dans les mensonges absurdes et interdépendants qui justifient le meurtre de masse. Il y a des tueurs, des années plus tard, qui se disent fiers de leur travail, qui ne réclament pas un instant de regret. Mais je n’ai pas été à l’intérieur de leurs cauchemars. Si c’est la route qu’ils prennent, ils ne vivront plus jamais vraiment.

Bien sûr, ils ne parlent pas de ce qu’ils ont fait aux gens autour d’eux, certainement pas à leurs familles. Ils sont célébrés comme des héros. Mais ils savent, même s’ils ne le disent pas, que c’est un mensonge. L’engourdissement disparaît habituellement. Ils se regardent dans le miroir, et s’il leur reste un peu de conscience, leur reflet vous dérange. Ils répriment l’amertume. Ils s’échappent par le terrier des opioïdes et, comme mon oncle qui a combattu dans le Pacifique Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, de l’alcool. Leurs relations intimes, parce qu’elles ne peuvent pas sentir, parce qu’elles enterrent leur haine de soi, se désintègrent. Cette évasion fonctionne. Pendant un certain temps. Mais alors ils entrent dans une telle obscurité que les stimulants utilisés pour atténuer la douleur commencent à les détruire. Et c’est peut-être ainsi qu’ils meurent. J’ai connu beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Et j’ai connu ceux qui ont mis fin à la guerre rapidement. Une arme sur la tête.

J’ai un traumatisme de la guerre. Mais le pire traumatisme que je n’ai pas. Le pire traumatisme de la guerre n’est pas ce que vous avez vu. Ce n’est pas ce que vous avez vécu. Le pire traumatisme, c’est ce que vous avez fait. Ils ont des noms pour cela. Blessure morale. Agresseur induit un stress traumatique. Mais cela semble tiède vu les charbons ardents de la rage, les terreurs nocturnes, le désespoir. Ceux qui les entourent savent que quelque chose ne va pas. Ils craignent cette obscurité. Mais ils ne laissent pas les autres entrer dans leur labyrinthe de douleur.

Et puis, un jour, ils se mettent en quête d’amour. L’amour est le contraire de la guerre. La guerre concerne la mort. Il s’agit de saleté. Il s’agit de transformer d’autres êtres humains en objets, peut-être des objets sexuels, mais je le dis aussi littéralement, car la guerre transforme les gens en cadavres. Les cadavres sont le produit final de la guerre, ce qui sort de sa chaîne d’assemblage. Donc, ils veulent l’amour, mais la mort a fait un marché faustien. C’est ça. C’est l’enfer de ne pas être capable d’aimer. Ils portent cette mort en eux pour le reste de leur vie. Cela ronge leurs âmes. Oui. Nous avons des âmes. Ils ont vendu les leurs. Le coût est très, très élevé. Cela signifie que ce qu’ils veulent, ce dont ils ont désespérément besoin dans la vie, ils ne peuvent pas l’obtenir.

Ils passent des jours à vouloir pleurer et ne savent pas pourquoi. Ils sont consumés par la culpabilité. Ils croient qu’à cause de ce qu’ils ont fait, la vie d’un fils ou d’une fille ou de quelqu’un qu’ils aiment est en danger. Châtiment divin. Ils se disent que c’est absurde, mais ils le croient quand même. Ils commencent à inclure de petites offrandes de bonté aux autres comme si ces offrandes apaiseraient un dieu vengeur, comme si ces offrandes sauveraient quelqu’un qu’ils aiment du mal, de la mort. Mais rien n’efface la tache du meurtre.

Ils sont accablés de chagrin. Regret. Honte. Chagrin. Désespoir. Aliénation. Ils font face à une crise existentielle. Ils savent que toutes les valeurs qu’on leur a enseignées à l’école, au culte et à la maison ne sont pas celles qu’ils ont défendues. Ils se détestent. Ils ne le disent pas à haute voix.

Tirer sur des gens sans armes n’est pas de la bravoure. Ce n’est pas du courage. Ce n’est même pas la guerre. C’est un crime. C’est un meurtre. Et Israël a un stand de tir à ciel ouvert à Gaza et en Cisjordanie, comme nous l’avons fait en Irak et en Afghanistan. Impunité totale. Meurtre pour le sport.

C’est épuisant d’essayer de repousser ces démons. Peut-être qu’ils le feront. Redevenir humain. Mais cela signifiera une vie de contrition. Cela signifie rendre les crimes publics. Cela veut dire demander pardon. Cela veut dire se pardonner. C’est très difficile. Il faudra orienter tous les aspects de leur vie pour nourrir la vie plutôt que de l’éteindre. C’est le seul espoir de salut. S’ils ne le prennent pas, ils sont maudits.

Nous devons voir au-delà du chauvinisme vide de ceux qui utilisent les mots abstraits de gloire, d’honneur et de patriotisme pour masquer les cris des blessés, le meurtre insensé, la guerre qui profite et le chagrin cuisant. Nous devons voir à travers les mensonges que les vainqueurs ne reconnaissent souvent pas, les mensonges dissimulés dans des mémoriaux de guerre majestueux et des récits de guerre mythiques, remplis d’histoires de courage et de camaraderie. Nous devons voir au-delà des mensonges qui imprègnent les mémoires épais et prétentieux d’hommes d’État immoraux qui font la guerre mais ne la connaissent pas. La guerre est une nécrophilie. La guerre est un état de péché presque pur avec ses objectifs de haine et de destruction. La guerre favorise l’aliénation, conduit inévitablement au nihilisme et est un détournement de la sainteté et de la préservation de la vie. Tous les autres récits sur la guerre sont trop facilement victimes de l’attrait et de la séduction de la violence, ainsi que de l’attraction du pouvoir divin qui vient avec le droit de tuer en toute impunité.

La vérité sur la guerre est révélée, mais généralement trop tard. Les auteurs de la guerre nous assurent que ces histoires n’ont aucune incidence sur la glorieuse entreprise violente que la nation est sur le point d’inaugurer. Et, brisant le mythe de la guerre et son sentiment d’autonomisation, nous préférons ne pas regarder.

Nous devons trouver le courage de nommer nos ténèbres et de nous repentir. Cet aveuglement volontaire et cette amnésie historique, ce refus de rendre des comptes à la loi, cette croyance que nous avons le droit d’utiliser la violence industrielle pour exercer notre volonté marque, je le crains, le début, pas la fin, des campagnes d’abattage de masse menées par le Nord mondial contre les légions croissantes de pauvres et de vulnérables. C’est la malédiction de Caïn. Et c’est une malédiction qu’il nous faut enlever avant que le génocide à Gaza ne devienne non pas une anomalie mais la norme.

Chris HEDGES