Comment les « vaccins » contre la COVID ont ouvert la voie aux « vaccins » à ARNm contre le cancer (Off Guardian)

Comment les « vaccins » contre la COVID ont ouvert la voie aux « vaccins » à ARNm contre le cancer

Article originel : How Covid “vaccines” paved the way for mRNA Cancer “vaccines”

Par Kit Knightly

Off Guardian, 13.03.25

La rapidité sans précédent du développement et de l’approbation des divers « vaccins » contre la COVID – qui utilisent principalement une technologie d’ARNm auparavant infructueuse – est considérée comme un miracle scientifique par les adeptes ardents de The ScienceTM. Beaucoup d’autres – nous y compris – voient les choses autrement : l’une des plus grandes escroqueries jamais perpétrées contre un public effrayé, et potentiellement extrêmement dangereuse et même mortelle. Mais les dommages causés par ce processus ne s’arrêtent pas aux « vaccins » eux-mêmes, ils ont ouvert la porte à de plus en plus de « vaccins » qui sont lancés sur le marché. Cela inclut les « vaccins contre le cancer sur mesure », dont des centaines d’essais cliniques sont actuellement en cours dans le monde entier.

Plus tôt aujourd’hui, Wired a publié une interview avec Lennard Lee, oncologue et directeur de l’Ellison Institute of Technology à Oxford, titrée :

"Les vaccins COVID ont ouvert la voie aux vaccins contre le cancer"

C’est une lecture intéressante. Pour commencer, si j’ai bien compris ce qu’a dit le Dr Lee, ces produits ne sont pas vraiment des « vaccins » [surlignage ajouté] :

Dans les essais actuels, nous faisons une biopsie du patient, séquençons le tissu, l’envoyons à la société pharmaceutique et ils conçoivent un vaccin personnalisé adapté au cancer de ce patient.



Ils n’empêchent pas les gens de contracter le cancer, ils sont utilisés pour traiter les personnes qui en ont déjà un. Ce qui signifie qu’il ne s’agit pas du tout de « vaccins » au vrai sens du terme. Cela fait écho aux « vaccins » de la COVID, qui sont connus pour ne prévenir ni l’infection ni la transmission de la COVID, mais seulement une « gravité limitée » (la raison pour laquelle ils ne peuvent pas empêcher la transmission ou l’infection est que la COVID n’existe pas vraiment, mais nous avons couvert cela suffisamment). Il semble que l’assaut sur les mots et leurs significations qui a eu lieu pendant la pandémie de la Covid aura des répercussions pour longtemps encore. C’était bien le but. Plus tard, nous apprenons à quelle vitesse tous ces vaccins contre le cancer ont été produits...

Les vaccins contre le cancer n’étaient pas un domaine de recherche approprié avant la pandémie. Il n’y avait rien. À une exception près, presque tous les essais cliniques ont échoué. Cependant, avec la pandémie, nous avons prouvé que les vaccins à ARNm étaient possibles.



Les vaccins contre le cancer n’étaient pas un « domaine de recherche approprié » avant la pandémie. C’est le *ahem* « succès » du « vaccin contre la Covid-19 » qui a stimulé la création de vaccins contre le cancer à ARNm, et ils existent donc depuis – tout au plus – trois ans. Et le Dr Lee s’attend à ce qu’ils soient approuvés en moins de cinq [soulignement ajouté]:

… Au cours des six à douze prochains mois, nous surveillerons les participants à l’essai et déterminerons s’il y a une différence entre ceux qui ont reçu le vaccin contre le cancer et ceux qui ne l’ont pas reçu. Nous espérons avoir des résultats d’ici la fin de l’année ou le début de 2026. S’il est couronné de succès, nous aurons inventé le premier vaccin personnalisé contre les ARNm approuvé, dans un délai de cinq ans seulement après le premier vaccin homologué contre les ARNm pour la Covid. C’est assez impressionnant



Nous utiliserions le mot « incroyable ».

C’est assez révélateur qu’il passe outre le processus d’approbation et ne parle que de l’efficacité plutôt que de la sécurité ou des effets secondaires, n’est-ce pas? Bien sûr, il a de bonnes raisons d’être confiant; après tout, le gouvernement britannique a essentiellement garanti un marché pour ces produits avant même que les essais ne soient terminés. Le Dr Lee le dit lui-même: le gouvernement britannique a signé deux partenariats : un avec BioNTech pour fournir à 10000 patients l’accès à des traitements personnalisés contre le cancer d’ici 2030, et un investissement de 10 ans avec Moderna dans un centre d’innovation et de technologie capable de produire jusqu’à 250 millions de vaccins.

À certains moments, l’intervieweur pose des questions très pertinentes.

À certains moments, l’intervieweur pose des questions très pertinentes. Pendant la pandémie, le Royaume-Uni ouvrait les essais cliniques en quelques semaines seulement. Mais auparavant, il fallait des années pour terminer un essai clinique. Qu’est-ce qui a changé ?



C’est une excellente question, celle à laquelle le bon médecin n’est pas équipé ou ne veut pas répondre [soulignement ajouté]. C’était vraiment fascinant, parce que pendant de nombreuses années, nous avons cru que la recherche est lente par nature. Il fallait auparavant 20 ans pour mettre un médicament sur le marché. Malheureusement, la plupart des patients atteints de cancer mourront avant qu’un médicament ne soit mis sur le marché. Nous avons montré au monde entier que cela pouvait être fait en un an si vous modernisez votre processus, exécutez des parties du processus en parallèle et utilisez des outils numériques.



Vous voyez, ils pensaient que la recherche était « par nature lente », mais ils avaient tort. Ils devaient simplement « moderniser le processus ». Pour une raison quelconque, l’intervieweur ne ressent pas le besoin d’appeler cette vague non-réponse, de sorte que nous n’apprenons jamais ce qu’est « le processus » ou comment il a été « modernisé ». « En cours d’exécution en parallèle » et « outils numériques » sont tout aussi inexplicables.

Le lecteur ne comprend pas ce que cette réponse signifie en termes réels. Nous sommes obligés de deviner. « Courir en parallèle » signifie évidemment faire des choses en même temps que l’on faisait les unes après les autres, qu’il s’agisse d’essais sur des animaux et sur des êtres humains ou de certaines autres parties du « processus » que nous ne pourrons jamais connaître. L’utilisation d’« outils numériques » signifie probablement des études de modélisation et des projections à la place des données, mais pourrait signifier autre chose. « Moderniser le processus » est un terme tellement vague qu’il défie même les conjectures interprétatives. La réponse est vague au point d’être insignifiante. C’est quelque chose que personne n’accepterait dans une vraie conversation... « Wow Howard, vous avez fait votre travail du mois en 15 minutes. Comment avez-vous réussi à faire cela? »

« Oh, je viens de moderniser le processus. »

« ... de quoi parlez-vous, Howard? »

Mais des non-réponses vagues qui ne sont pas contestées sont courantes dans les interviews de propagande comme celle-ci. Bien sûr, aucune de ces non-réponses ne traite réellement du véritable problème de l’effondrement des délais. La raison pour laquelle les essais de médicaments prennent autant de temps est le besoin de données sur l’innocuité à long terme. La seule façon d’obtenir des données sur les résultats à 5 ou 10 ans est de donner le médicament à quelqu’un, puis d’attendre 5 ou 10 ans et de voir ce qui se passe. On ne peut pas moderniser cela, « l’exécuter en parallèle » ou utiliser des « outils numériques » pour le modéliser.

Au Royaume-Uni, vous avez mis en place le Cancer Vaccine Launch Pad à la fin de 2022 pour accélérer les essais des vaccins contre le cancer. Pourquoi mettre en place un projet aussi ambitieux juste après la pandémie de la Covid ?

C’est une autre bonne question. La réponse? La pandémie était terminée, le variant Omicron était beaucoup plus douce que les variants précédentes, et tout le monde avait eu ses vaccins. La recherche dans le domaine des vaccins contre la COVID commençait à se fermer, mais des entreprises comme Moderna et BioNTech essayaient de savoir quoi faire ensuite, car il n’y aurait pas toujours besoin d’un marché pour les vaccins contre la COVID

Traduction : L'argent.

Avec la fin de la « pandémie », les fabricants de vaccins à ARNm ont réalisé qu’ils étaient sur le point d’éteindre leur tuyau d’argent et qu’ils en auraient besoin d’un nouveau. D’où les nouveaux vaccins à ARNm contre la grippe, le monkeypox, le VSR, le VIH, la grippe aviaire et le cancer – tous dans quelques années. Et le cancer est le plus important....

...

* En conclusion, le titre de Wired est tout à fait exact. Les vaccins contre la COVID-19 ouvrent la voie aux vaccins contre le cancer à ARNm.