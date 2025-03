« Global Citizen (le citoyen du monde) » Paul Kagame dirige un laboratoire pour l’élite occidentale

Le président rwandais Paul Kagame est un chouchou de l’élite mondiale. Il s’amuse avec eux chaque année au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, bien qu’il se soit tenu à l’écart de la conférence néolibérale cette année, vraisemblablement pour gérer la dernière phase de sa guerre en RDC. Sous la direction de Kagame, le Rwanda est devenu un véritable laboratoire pour les expériences technocratiques menées à Davos en matière de gouvernance mondiale, allant des ID numériques et des « villes durables » à la vaccination obligatoire ou même forcée. En 2022, un Rwandais a déclaré à la Deutsche Welle qu’il avait été menotté afin de recevoir le vaccin. D’autres ont fui le pays pour échapper à l’injection contre leur gré.

En 2022, Kagame a commencé à négocier avec les premiers ministres britanniques Boris Johnson, Liz Truss et ensuite Rishi Sunak, pour externaliser les migrants des zones ravagées par la guerre du Moyen-Orient au Rwanda pour le traitement, l’asile et la réinstallation, démontrer sa volonté de faire de son pays un dépotoir pour les surplus humains de l’Occident. En 2023, après deux ans de protestation et de lutte juridique, un tribunal britannique a statué que le Rwanda n’était pas un endroit sûr pour renvoyer les demandeurs d’asile, et le premier ministre Keir Starmer a alors déclaré le plan « mort et enterré » dès son premier jour au pouvoir.

Kagame a également offert à la Force de défense rwandaise au service des objectifs militaires occidentaux sur le continent africain, plus visiblement maintenant en tant qu’exécuteur armé des intérêts de la France TOTAL Energies au Mozambique.

En 2017, l’influenceur sioniste et vendeur de jouets sexuels « Rabbi » Shmuley Boteach du World Values Network a remis à Kagame un prix pour son amitié exceptionnelle avec le peuple juif au nom du baron des casinos et financier pro-Nétanyahu Sheldon Adelson et de son épouse Miriam. Un an plus tard, Israël a ouvert une ambassade au Rwanda, le Times of Israel annonçant qu’il s’agissait « d’une tentative de renforcer sa présence diplomatique en Afrique ». Israël et le Rwanda entremêlent et renforcent les récits de leurs victimes depuis 1995.