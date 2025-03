Comment Zelensky tente de saboter les négociations de Trump avec la Russie

Article originel : How Zelenski Is Trying To Sabotage Trump's Negotiations With Russia

Moon of Alabama, 22.03.25

Le (ancien) président ukrainien, Zelensky, tente d’empêcher la poursuite des pourparlers entre les États-Unis et la Russie. À cette fin, il évite de mettre en œuvre un cessez-le-feu temporaire et des objectifs liés à l’énergie tels qu’ils ont été convenus entre le président Trump et le président Poutine. Zelensky n’aime pas cette affaire. Il continue de parler d’un futur cessez-le-feu de toutes les attaques contre les infrastructures générales qui pourraient ou non se produire à l’avenir, tandis que son armée continue d’attaquer les installations énergétiques russes.

La lecture russe de l’appel téléphonique de 150 minutes entre les présidents comprend cette référence à un « cessez-le-feu énergétique » : Au cours de la conversation, Donald Trump a proposé aux parties de s’abstenir mutuellement de frapper les infrastructures énergétiques pendant 30 jours. Vladimir Poutine a répondu favorablement à la proposition et a immédiatement donné l’ordre aux troupes russes.

La lecture étatsunienne est moins claire sur la question. On peut lire: Ce conflit n’aurait jamais dû commencer et il aurait dû être terminé depuis longtemps par des efforts de paix sincères et de bonne foi. Les dirigeants ont convenu que le mouvement vers la paix commencera par un cessez-le-feu énergétique et infrastructurel, ainsi que des négociations techniques sur l’application d’un cessez-le-feu maritime dans la mer Noire, un cessez-le-feu complet et une paix permanente. Ces négociations commenceront immédiatement au Moyen-Orient.

L’infrastructure générale est un domaine beaucoup plus vaste que l’infrastructure énergétique, puisqu’il concerne les routes, les ponts, les bâtiments publics, etc. La lecture beaucoup plus courte des États-Unis n’indique pas non plus clairement quand le cessez-le-feu énergétique devrait commencer, même si la Russie a déclaré qu’il avait déjà commencé.

Trump a ensuite eu un appel avec le président Zelensky. La lecture de la Maison-Blanche à partir de cet appel déclare : Les deux dirigeants ont également convenu d’un cessez-le-feu partiel contre l’énergie. Des équipes techniques se réuniront en Arabie saoudite dans les prochains jours pour discuter de l’extension du cessez-le-feu à la mer Noire sur la voie d’un cessez-le-feu complet.

C’est beaucoup plus compatible avec le point de vue russe. Le cessez-le-feu temporaire porte sur l’infrastructure énergétique. Il est déjà en cours. D’autres discussions ne portent que sur son expansion. Ceci est également conforme à l’historique des négociations et accords précédents sur un moratoire des attaques contre les infrastructures énergétiques, comme documenté ici.

Steven Witkoff, négociateur de Trump dans les pourparlers avec Poutine, a également confirmé que le cessez-le-feu temporaire est sur 'l’infrastructure énergétique' lors d’une interview avec Tucker Carlson (@55min).

Zelensky ne semblait pas être d’accord avec ce point de vue lorsqu’il a parlé de son appel téléphonique avec Trump (traduction automatique) : Le président Trump a partagé les détails de sa conversation avec Poutine et les questions clés discutées. L’une des premières mesures visant à mettre un terme complet à la guerre pourrait être de mettre fin aux attaques contre les infrastructures énergétiques et autres infrastructures civiles. J’ai appuyé cette mesure, et l’Ukraine a confirmé que nous sommes prêts à la mettre en œuvre.

Deux jours plus tard, l’armée ukrainienne a détruit la station de comptage du gazoduc de Druzba dans la région de Koursk près de la frontière ukrainienne. (Il a bien sûr accusé les Russes qui n’ont aucun intérêt à détruire des infrastructures précieuses dans leur pays).

La partie russe a fait le commentaire suivant (traduction automatique) : La question de l’attaque du SIG de Suja a soulevé la question d’un moratoire sur les frappes dans le secteur de l’énergie, que Poutine et Zelensky ont accepté. Le porte-parole du Kremlin, Peskov, a déclaré aujourd’hui que l’ordre de Poutine concernant un moratoire sur les frappes dans le secteur énergétique ukrainien est toujours en vigueur. Dans le même temps, selon lui, les accords pertinents entre Trump et Poutine ne concernaient que des projets énergétiques et non pas l’ensemble des infrastructures. "Malgré les actions de Kiev (la Fédération de Russie accuse l’Ukraine de frappes sur l’infrastructure énergétique russe - éd.), l’ordre du commandant en chef suprême est valide, et l’armée russe s’abstient actuellement d’attaquer les infrastructures énergétiques de l’Ukraine conformément à l’accord conclu entre les États-Unis et la Russie », a déclaré le porte-parole du Kremlin. À la veille, Zelensky a déclaré qu’une trêve partielle, qui est actuellement en discussion, comprend un moratoire non seulement sur les attaques sur l’énergie, mais aussi sur d’autres infrastructures civiles. En même temps, comme nous pouvons le voir, Moscou dit que les accords de Poutine avec Trump ne concernent que la cessation des grèves sur le secteur énergétique.

Lors d’une interview de John Mearsheimer, Daniel Davis a diffusé la vidéo pertinente du discours quotidien de Zelensky au public ukrainien dans lequel il parle d’un cessez-le-feu sur les infrastructures 'civiles' générales, comment son peuple rassemble maintenant des listes de telles installations, et comment tout cela devra être discuté lors des prochains tours.

John Mearsheimer "There'll be NO Meaningfulf CeaseFire" in Ukraine Russia War / John Mearsheimer "Il n’y aura pas de cessez-le-feu significatif" en Ukraine. La présentation traite des complexités et des contradictions entourant les tentatives de négociation d’un cessez-le-feu dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie à la suite d’un appel téléphonique entre le président étatsunien Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Alors que les rapports initiaux suggéraient des progrès vers un cessez-le-feu au moins partiel, les perspectives divergentes de diverses parties prenantes, les États-Unis, la Russie, l’Ukraine et les nations européennes, ont depuis lors jeté le doute sur tout accord significatif.

Il n’y a pas de reconnaissance d’un cessez-le-feu existant sur les infrastructures énergétiques. La Russie respecte toujours le cessez-le-feu temporaire convenu en ce qui concerne les infrastructures énergétiques. Zelensky n’a pas reconnu qu’un tel cessez-le-feu est en place. Il parle plutôt d’un cessez-le-feu sur l’infrastructure générale, ce qui est tout autre chose. Si l’Ukraine insiste pour poursuivre ses attaques contre les infrastructures énergétiques de la Russie, Poutine devra riposter (traduction automatique) : Le ministère russe des Affaires étrangères menace l’Ukraine d’une "réponse symétrique", accusant les forces armées ukrainiennes de frappes sur les projets énergétiques russes. Le service de presse du département en fait état. "Il est évident qu’avec de telles manigances, Kiev démontre une fois de plus son incapacité complète à négocier, ainsi que son manque de désir d’atteindre la paix. Nous avertissons que si le régime de Kiev continue sa ligne destructrice, la partie russe se réserve le droit de répondre, y compris symétrique", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.