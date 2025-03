De Starship troopers à Elon Musk : avènement de l’idiotie techno-fasciste (Blast)

Descendu en flèche par la critique lors de sa sortie en 1997, « Starship Troopers » de Paul Verhoeven, prend au fil des jours et des élections à travers le monde (Trump, Milei et les autres…) des airs de vision particulièrement précise et lucide d’une version modernisée du fascisme. Une version solide sur ses bases historiques (autoritarisme, violence, haine des minorités, mépris de la démocratie…) mais aussi adoratrice d’une « élite éclairée » dont le destin manifeste serait de gérer le monde grâce à la technologie, sensée avoir réponse à tout et repousser toutes les limites. Elon Musk, ses méthodes et ses promesses de conquête spatiale, sont une incarnation parfaite de ce techno-fascisme conquérant décrit par Verhoeven avec tout le vice nécessaire il y a bientôt 30 ans...Lire la suite