Photo illustration: The Intercept / Photo: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images

Des journalistes sous le feu de Gaza, la guerre meurtrière d’Israël contre les reporters

Article originel : Journalists Under Fire in Gaza, Israel’s Deadly War on Reporters

The Intercept, 29.03.25



Comment les journalistes du projet de Gaza enquêtent sur le meurtre et la prise pour cible de journalistes palestiniens... Lire la suite