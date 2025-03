Échos du massacre d’Odessa survenu le 2 mai 2014

Article originel : Echoes Of The May 2 2014 Odessa Massacre

Moon of Alabama, 14.03.25

Le 4 mai 2014, j’ai écrit au sujet des conséquences du coup d’État de février en Ukraine : Il y a deux jours, une foule, soutenue par les fascistes du Secteur Droit, a tué plus de 30 Ukrainiens fédéralistes à Odessa en les poussant de leur camp dans un bâtiment et en y mettant alors le feu. Ceux qui ont échappé au massacre, et non les auteurs, ont été arrêtés par la police. Aujourd’hui, les partisans du fédéralisme ont assiégé le quartier général de la police à Odessa jusqu’à ce que celle-ci libère ceux qu’elle avait arrêtés plus tôt.

Le plan des États-Unis pour l’Ukraine semble être un leurre pour la Russie afin qu’elle se livre à une occupation. Cela détruirait les relations entre l’UE et la Russie, encouragerait l’OTAN et aiderait les États-Unis à garder l’UE comme partenaire secondaire sous leur contrôle. Il y aurait beaucoup d’avantages économiques pour les États-Unis dans une telle situation. La vente de plus d’armes et l’augmentation des parts du marché de l’énergie ne sont que le début. Il y a deux raisons de croire que ce plan échouera :

Sans l’intervention de la Russie et sans le soutien de l’Allemagne, il est peu probable que la campagne des États-Unis contre la Russie atteigne son objectif secondaire d’isoler la Russie. La principale cible, le port de Sébastopol en Crimée, était déjà perdue lorsque la Russie s’est réunie avec l’île. Il ne reste plus qu’à Washington de créer davantage de chaos en Ukraine et d’espérer que, d’une manière ou d’une autre, le chaos total puisse donner lieu à une nouvelle chance de l’imposer à la Russie. En l’absence d’une véritable orientation, cette stratégie est également peu susceptible de réussir.

Je me suis malheureusement trompé sur la dernière phrase, même si les États-Unis ont mis huit ans de plus à réussir. Mais c’est au premier paragraphe que je me réfère aujourd’hui. Les deux articles les plus populaires actuelles sur le site de Strana en font écho (traduction automatique) :

De la première histoire (traduction automatique) : Demyan Ganul, qui a été tué aujourd’hui à Odessa, est un militant radical bien connu, originaire du "secteur droit". Plus tard, il a fondé sa propre organisation "Street Front". Ganul était connu depuis 2014, lorsqu’il a participé aux événements du 2 mai, lorsque des dizaines de personnes ont été tuées à la Chambre des syndicats. Plus tard, il a organisé des actions contre les résidents d’Odessa, qui ont déposé des fleurs en l’honneur des militants anti-Maidan brûlés.

Ganul est également largement connu pour se battre à Odessa avec des monuments "impériaux" et soviétiques - à Catherine, Pouchkine et les soldats soviétiques. Il a perturbé les concerts des artistes russes, et aussi harcelé les habitants de la ville qui ont parlé en langue russe. Récemment, Ganul a activement "combattu" contre ceux qui ont critiqué la mobilisation. Le cas le plus scandaleux s’est produit cet été, quand Ganul a frappé un entraîneur de fitness d’Odessa après qu’il ait critiqué le bureau du recrutement. Après cela, l’entraîneur a disparu et s’est retrouvé, vraisemblablement, dans les rangs des forces armées de l’Ukraine, où il a été intimidé et probablement violé. Ganul lui-même, pour autant que l’on sache, n’a pas combattu et s’est engagé dans le bénévolat. Mais pas sans scandales. En 2023, il a été battu, comme indiqué, par les militaires de la "Légion étrangère" - parce que Ganul collectait de l’argent pour une voiture, mais ne le donnait pas.

Ganul a célébré chaque anniversaire du massacre du 2 mai en publiant des photos de lui-même qui mangeait un shashlik, c.‐à‐d. une brochette grillée. Le gars était un nazi, une brute et un voyou.

Il a été abattu dans la rue avec un pistolet. Quand il était à terre, le tueur lui a mis une autre balle dans la tête (vidéo) pour s’assurer qu’il était mort. L’assassin est ensuite parti. Il y a beaucoup de tels nazis en Ukraine qui sont trop lâches pour prendre part à la guerre mais se portent volontaires pour soutenir la police. Ils sont les muscles nécessaires pour exécuter diverses rackets d’extorsion. De son vivant, Ganul était une personne scandaleuse et avait de nombreux conflits. Et pas seulement avec les milieux pro-russes. Les motifs du meurtre de Ganul ne sont peut-être pas du tout dans la sphère politique. La victime est engagée dans le bénévolat depuis 2014, et a également travaillé à temps partiel en tant que "militant", organisant des actions contre les hommes d’affaires, les politiciens et les autorités de la ville d’Odessa. Par exemple, il a activement soutenu l’homme d’affaires d’Odessa Degas, qui est en conflit avec le bureau du maire. En outre, il y a longtemps des rumeurs dans la ville que Ganul est effectivement engagé dans le raket - à la recherche de "victimes" - cafés, restaurants, clubs de fitness où vous pouvez trouver un défaut avec quelque chose, par exemple, le personnel parle russe. Et puis "aide" les propriétaires d’établissements. En d’autres termes, il avait de nombreux ennemis. Et pas seulement pour des raisons idéologiques.

L’autre information la plus populaire à Strana concerne le jugement rendu hier par la Cour européenne des droits de l’homme contre les autorités ukrainiennes : Dans l’affaire Vyacheslavova et autres c. Ukraine, la Cour a conclu qu’il y avait eu violation du droit à la vie/enquête en raison de l’incapacité des autorités à faire tout ce qui pouvait être raisonnablement attendu d’elles pour prévenir les violences à Odessa le 2 mai 2014, Mettre fin à cette violence après son déclenchement, assurer des mesures de sauvetage en temps opportun pour les personnes prises au piège dans l’incendie et instituer et mener une enquête efficace sur les événements. Elle a également jugé qu’il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée et familiale à l’égard d’une requérante en ce qui concerne le retard dans la remise du corps de son père pour l’inhumation.

Le communiqué de presse des tribunaux décrit la lutte qui a mené à l’affaire : Les activistes de Maïdan ont commencé à mettre le feu aux tentes. Un groupe de manifestants pro-russes sur le toit du bâtiment syndical a lancé des cocktails Molotov sur la foule en contrebas; les militants pour l’unité ont riposté en lançant des cocktails Molotov sur le bâtiment. Des coups de feu auraient été tirés des deux côtés. Malgré de nombreux appels à la brigade des pompiers, qui était à moins d'1 km, le chef régional du service d’incendie a ordonné à son personnel de ne pas envoyer de camions de pompiers à Kulykove Pole sans son ordre explicite. À 19 h 45, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment du syndicat. Les extincteurs de l’immeuble ne fonctionnaient pas. La police a appelé les pompiers, sans succès. Certaines personnes dans le bâtiment, dont M. Dmitriyev (no de demande 59339/17) ont tenté de s’échapper en sautant par les fenêtres supérieures. Il a survécu à la chute et a été emmené dans une ambulance. Plusieurs personnes sont mortes, dont le fils de Mme Radzykhovska (no de demande 59339/17) et le fils de Mme Nikitenko (no de demande 47092/18). Des séquences vidéo montrent des manifestants pro-unité faisant des échelles et des plates-formes improvisées depuis une scène de la place et les utilisant pour sauver des personnes prises au piège dans le bâtiment. D’autres séquences vidéos montrent des manifestants pro-unité attaquant des personnes qui avaient sauté ou étaient tombées. Le chef régional du service d’incendie a finalement ordonné l’envoi de camions de pompiers sur les lieux. Des échelles d’incendie ont été utilisées pour secourir les gens par les fenêtres de l’étage supérieur. Les pompiers sont entrés dans le bâtiment vers 20 h 30 et ont éteint le feu. La police a arrêté 63 militants anti-Maidan qui se trouvaient encore à l’intérieur du bâtiment ou sur le toit. Ils ont été libérés deux jours plus tard, lorsqu’un groupe de plusieurs centaines de manifestants anti-Maïdan a pris d’assaut le poste de police local où ils étaient détenus. L’incendie a fait 42 morts.