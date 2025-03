Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est confronté à un avenir politique incertain en Ukraine alors que son gouvernement doit faire face aux conséquences de la rencontre désastreuse de Zelensky avec le président américain Donald Trump et à l’arrêt de l'aide américaine.

Les tensions déjà existantes dans la classe dirigeante ukrainienne s’exacerbent alors que l’impérialisme américain et les puissances impérialistes européennes sont divisés sur la question ukrainienne.



Depuis le coup d’État de 2014 contre le président élu Viktor Ianoukovitch, l’Ukraine est devenue un État client soutenu par les États-Unis et l’OTAN. Avec le financement et les armes de l’OTAN, l’Ukraine mène depuis plus de trois ans une guerre contre la Russie, qui a fait des centaines de milliers de morts.

Aujourd’hui, dans un contexte de lassitude croissante face à la guerre et de mécontentement dans la population ukrainienne, la classe dirigeante du pays craint fortement que Zelensky ne soit devenu un sérieux handicap après le retour de Trump à la présidence américaine.

Lundi dernier, peu après que Donald Trump ait qualifié Zelensky de «dictateur sans élections», le parlement ukrainien a voté une résolution soutenant la légitimité de la présidence de Zelensky malgré l’annulation antidémocratique des élections présidentielles ukrainiennes, prévues au printemps 2024 par la constitution ukrainienne.Ce vote visait à renforcer Zelensky juste avant sa visite à la Maison Blanche le 28 février.

Mais bien que le parti de Zelensky, Serviteur du peuple, détienne une majorité absolue au parlement, la motion n'a pas été adoptée au premier vote, recueillant seulement 218 voix, soit huit de moins que les 226 voix requises.



Plus tard mardi, le projet de résolution a finalement été adopté après que l'ancien président Petro Porochenko a annoncé que lui et son parti Solidarité européenne ne s'opposeraient plus à la motion car elle faisait partie d'une «législation clé en matière de défense et de droit international».

Quelques semaines auparavant, Zelensky avait signé un décret imposant des sanctions à Porochenko pour «haute trahison» et soutien à une organisation criminelle. Selon le service de sécurité intérieure du pays SBU chargé de l’enquête, les sanctions ont été imposées parce que Porochenko représentait «une menace pour la sécurité nationale, l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine» et créait « des obstacles au développement économique durable».

Porochenko a répondu en accusant directement Zelensky d'être la source de ces accusations : «Il y a de nombreux complices dans ce crime: toute l'équipe de Zelensky, le Cabinet ministériel, qui a été obligé de se soumettre à une proposition absurde, les membres de son Conseil national de sécurité et de défense. Mais le client, l'exécuteur et le signataire sont un seul et même homme: Zelensky personnellement.»

Porochenko devint président de l’Ukraine après le coup d’État de 2014 et a longtemps été un rival politique de Zelensky. Lors des élections présidentielles de 2019 qui ont porté Zelensky au pouvoir, Porochenko a été largement battu, bien qu’il ait été le candidat préféré de l’impérialisme américain à l’époque.