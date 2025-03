En plein massacre des Alaouites syriens, le régime islamiste de HTC et les FDS kurdes parviennent à un accord (WSWS)

L'accord, qui prévoit l'intégration des forces armées des FDS et de l'administration autonome de facto sous leur contrôle au régime de Damas, fait partie des efforts déployés par l'impérialisme américain, de concert avec Israël, pour remodeler le Moyen-Orient sous sa domination. Cela comprend le génocide et le nettoyage ethnique en cours à Gaza et en Cisjordanie, l'attaque lancée contre le Liban et la préparation d'une guerre contre l'Iran.

Depuis 2011, les milices islamistes sunnites et nationalistes kurdes ont servi de mandataires aux forces américaines et de l'OTAN dans la guerre visant à renverser le régime du président Bachar el-Assad, soutenu par la Russie et l'Iran ; elles ont été glorifiées à l'international par la pseudo-gauche comme combattants de la « révolution démocratique ». Cet accord, conclu au lendemain du massacre d’Alaouites et d'autres minorités, témoigne du caractère réactionnaire et pro-impérialiste de ces forces mandataires et de ceux qui les défendent.

L'accord, signé par le chef du HTC, Mohammed al-Jolani (Ahmed al-Shara), déclaré « président par intérim», et le commandant des FDS, Mazlum Abdi, comporte huit articles. Selon le deuxième article, qui stipule un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien, «la communauté kurde est une communauté autochtone de l'État syrien, et l'État syrien garantit son droit à la citoyenneté et tous ses droits constitutionnels».

En échange, il sera prévu «d’intégrer toutes les institutions civiles et militaires du nord-est de la Syrie dans l’administration de l’État syrien, y compris les postes frontières, l’aéroport et les champs pétroliers et gaziers».

On ignore encore comment les forces kurdes seront intégrées à l'armée syrienne et quelles seront leurs protections constitutionnelles. « Les détails de l'accord ne sont connus que de l'équipe travaillant avec Abdi », a déclaré Bessam Ishak, directeur du bureau du Conseil démocratique syrien à Washington, affirmant que les États-Unis avaient servi de médiateur entre Abdi et Colani. .

Salih Muslim, porte-parole des affaires étrangères du Parti de l'union démocratique (PYD), auquel appartiennent les Unités de protection du peuple (YPG), pilier des FDS, a répondu à la question de savoir si le Rojava (nord et est de la Syrie) avait obtenu un statut lors d'un entretien avec la chaîne kurde ANF : « Après tant de luttes et de résistance, nous sommes désormais partenaires sur tous les plans, c'est clair. Nous sommes partenaires sur tout ce qui touche à cet État : son administration, sa constitution, sa vie quotidienne, son économie, tout. »