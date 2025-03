Faisant écho au « plan Madagascar » nazi, les États-Unis et Israël cherchent à déplacer les Palestiniens en Afrique de l'Est (WSWS)

L'AP a indiqué que les États-Unis et Israël avaient entamé des démarches distinctes auprès des trois destinations potentielles le mois dernier, peu après que Trump et Netanyahou ont présenté le plan pour Gaza. Les fonctionnaires ont également noté qu'Israël menait principalement ces discussions.

L'AP a rapporté que « les contacts avec le Soudan, la Somalie et la région sécessionniste de la Somalie connue sous le nom de Somaliland reflètent la détermination des États-Unis et d'Israël à aller de l'avant » avec le plan de Trump visant à nettoyer ethniquement la bande de Gaza.

La Somalie a l'un des classements de l'Indice de développement humain les plus bas au monde, où la pauvreté, l’insécurité alimentaire et le manque d'accès aux soins de santé et à l'éducation sont généralisés. Le Soudan a connu des décennies de guerre civile, provoquant des tueries ethniques, des violences sexuelles et d’immenses déplacements affectant des millions de personnes.

Les gouvernements américain et israélien ont entamé des discussions avec des représentants du Soudan, de la Somalie et de la république sécessionniste du Somaliland, non reconnue par la communauté internationale, au sujet de l'expulsion de masse des Palestiniens de Gaza et de leur déplacement forcé dans ces pays.

L'AP a rapporté :

Deux responsables soudanais, s'exprimant sous couvert d'anonymat pour discuter d'une question diplomatique sensible, ont confirmé que l'administration Trump avait approché le gouvernement militaire pour qu’il accepte les Palestiniens. L'un d'eux a déclaré que les contacts avaient commencé avant même l'investiture de Trump avec des offres d'assistance militaire.

Le plan de Trump visant à déplacer la population de Gaza constitue une violation flagrante de l'interdiction, en vertu de la quatrième Convention de Genève, du déplacement forcé de civils pendant les conflits armés. Et son plan de saisie de leurs terres viole le traité des Nations Unies de 1970, ratifié par les États-Unis, qui stipule que « le territoire d'un État ne sera pas l'objet d'une acquisition par un autre État résultant de la menace ou de l'emploi de la force ».

Michele Zaccheo, porte-parole de l'ONU à Genève, a répondu au reportage de l'AP en disant :

Nous sommes évidemment opposés à tout plan qui pourrait conduire ou conduirait au déplacement forcé de populations ou à tout type de nettoyage ethnique, car cela va à l'encontre du droit international.

Le week-end dernier, le ministre des Finances, Smotrich, a déclaré que le gouvernement israélien était en train de créer une administration pour la migration « volontaire » des Palestiniens de la bande de Gaza. « Nous mettons en place une administration des migrations, nous nous y préparons sous la direction du premier ministre et du ministre de la Défense », a-t-il déclaré.

Approuvant la proposition de Trump pour le nettoyage ethnique de Gaza, il a poursuivi : « Si nous expulsons 5000 personnes par jour, cela prendra un an », ajoutant : « La logistique est complexe parce qu'il faut savoir qui va dans quel pays. Ça pourrait être un changement historique. »

Les préparatifs en cours pour le nettoyage ethnique de Gaza se déroulent alors qu'Israël poursuit son blocus total de la nourriture, de l'eau et de l'électricité à Gaza, dans le but d'affamer la population de Gaza ou de la forcer à se déplacer en raison de la famine. Depuis 13 jours, aucune nourriture ni eau n'est entrée à Gaza, et l'insécurité alimentaire et la famine se répandent.

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a indiqué que 80 % des habitants n'ont plus accès à des sources de nourriture et que 90 % de la population n'a plus d'accès fiable à l'eau potable. Un quart des boulangeries restantes de Gaza ont été obligées de fermer en raison de la pénurie en approvisionnements, tandis que d'autres sont sur le point de le faire. Le bureau a indiqué que 150 000 personnes souffrent de maladies chroniques ou de blessures de guerre et sont confrontées à de graves pénuries de fournitures médicales.



Olga Cherevko, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), a déclaré à Al Jazeera qu'il y avait « de la crainte et de l'inquiétude que les fournitures s'épuisent ».

Elle a poursuivi : « La situation de l'eau et de l'assainissement était déjà désastreuse, la plupart des installations ayant été détruites pendant les mois de combats. » Elle a ajouté que la coupure israélienne de l'électricité à Gaza « réduit l'accès à l'eau potable pour environ 600 000 personnes ».

Jeudi, la Commission d'enquête internationale indépendante (COI) de l'ONU sur le territoire palestinien occupé a accusé Israël d'actes génocidaires visant les droits reproductifs des Palestiniens. C'est la première fois qu'un comité de l'ONU affirme officiellement et formellement qu'Israël a commis des actes génocidaires.



La commission a déclaré :

Les autorités israéliennes ont détruit en partie la capacité reproductrice des Palestiniens de Gaza en tant que groupe, notamment en imposant des mesures visant à prévenir les naissances, l'une des catégories d'actes génocidaires énoncées dans le Statut de Rome et la Convention sur le génocide.



Le rapport expliquait :

Les établissements de santé sexuelle et reproductive ont été systématiquement détruits dans toute la bande de Gaza, y compris les maternités et les maternités des hôpitaux, ainsi que la principale clinique de fertilité in vitro de Gaza.



Les preuves de plus en plus nombreuses des projets israéliens de nettoyage ethnique de Gaza et d'extermination systématique de la population palestinienne ne font que souligner le caractère criminel de la volonté de l'administration Trump de persécuter les opposants au génocide de Gaza, notamment Mahmoud Khalil, étudiant diplômé de l'université de Columbia, qui a été arrêté la semaine dernière et est détenu au secret et menacé d'expulsion parce qu'il s'oppose au génocide de Gaza.

(Article paru en anglais le 15 mars 2025)