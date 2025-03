Fuite sur les bombardements US Au Yemen. Cette fuite était-elle accidentelle ou s'agit-il d'une opération psychologique pro-guerre ? (MoA)

Cette fuite était-elle accidentelle ou s'agit-il d'une opération psychologique pro-guerre ?

Article originel : Was This 'Leak' Accidental Or Is It Pro-War Psyops?

Moon of Alabama, 25.03.25

Il y a plusieurs aspects curieux de cette 'fuite' de communication interne de hauts gradés de l’administration Trump : Les principaux responsables de la sécurité nationale pour le président Donald Trump, y compris son secrétaire à la défense, ont envoyé par SMS des plans de guerre pour les prochaines frappes militaires au Yémen à un groupe de discussion dans une application de messagerie sécurisée qui comprenait le rédacteur en chef de The Atlantic, le magazine a rapporté dans un article posté en ligne lundi. Le Conseil de sécurité nationale a déclaré que la chaîne de texte « semble être authentique ».

Le matériel dans la chaîne de texte « contenait des détails opérationnels sur les frappes à venir contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen, y compris des informations sur les cibles, les armes que les États‐Unis déploieraient et le séquençage des attaques », a rapporté le rédacteur en chef Jeffrey Goldberg. The Atlantic est "le pire magazine des Etats-Unis". Son rédacteur en chef, . .. Jeffrey Goldberg, qui a quitté une université de la Ivy League pour se porter volontaire comme gardien de prison des FDI pendant la première Intifada palestinienne. Dans ses mémoires, Goldberg a révélé qu’il avait aidé à dissimuler de graves abus commis sur des prisonniers.

Goldberg est un néo-conservateur qui n’a pas encore vu une guerre provoquée par les États‐Unis qu’il n’aime pas. Faire confiance à ses reportages est dangereux.

Voici comment il raconte l’histoire : Le mardi 11 mars, j’ai reçu une demande de connexion sur Signal d’un utilisateur identifié comme étant Michael Waltz. Signal est un service de messagerie cryptée open-source populaire auprès des journalistes et d’autres personnes qui recherchent plus de confidentialité que les autres services de messagerie texte. J’ai supposé que le Michael Waltz en question était le conseiller de sécurité nationale du président Donald Trump.

J’ai accepté la demande de connexion, en espérant qu’il s’agissait du conseiller à la sécurité nationale et qu’il voulait parler de l’Ukraine, de l’Iran ou d’une autre question importante. Deux jours plus tard — jeudi — à 16 h 28, j’ai reçu un avis m’annonçant que je serais inclus dans un groupe de discussion appelé « Le petit groupe des Houthis PC ».

À 8 h 5, le vendredi 14 mars, « Michael Waltz » a envoyé un message texte au groupe : « Équipe, vous devriez avoir un énoncé de conclusions avec les tâches selon les directives des présidents ce matin dans vos boîtes de réception latérales hautes. » (Le côté élevé, en langage gouvernemental, fait référence aux systèmes informatiques et de communication classifiés.)

À ce moment-là, une discussion politique fascinante a commencé. Le compte intitulé « JD Vance » a répondu à 8:16 : « Équipe, je suis en déplacement pour la journée et je fais un événement économique dans le Michigan. Mais je crois que nous commettons une erreur. » (Vance était effectivement dans le Michigan ce jour-là.) Le compte de Vance poursuit en disant que « 3 % du commerce américain passe par le canal de Suez. 40 % des échanges européens passent par ce canal. Il y a un risque réel que le public ne comprenne pas cela ou pourquoi c’est nécessaire. La raison la plus forte pour faire cela est, comme l’a dit le président, d’envoyer un message. »



Pendant la discussion, le chef de la CIA John Ratcliff, le secrétaire à la Défense Hegseth et le chef d’état-major adjoint de la Maison Blanche Stephen Miller se joignent à nous. Malgré la réticence de Vance, la campagne de bombardement au Yémen est prête à commencer : À 11 h 44, le compte intitulé « Pete Hegseth » a affiché dans Signal an “TEAM UPDATE”. Je ne citerai pas cette mise à jour, ni certains autres textes ultérieurs. Les renseignements qu’ils contiennent, s’ils avaient été lus par un adversaire des États-Unis, auraient pu être utilisés pour nuire au personnel militaire et de renseignement américain, en particulier dans la région du Moyen-Orient, qui relève du commandement central. Ce que je vais dire, pour illustrer l’insouciance choquante de cette conversation de Signal, c’est que le poste de Hegseth contenait des détails opérationnels sur les frappes à venir au Yémen, y compris des informations sur les cibles, les armes que les É.‐U. déploieraient et le séquençage des attaques.

Selon le long texte de Hegseth, les premières détonations au Yémen seraient ressenties dans deux heures, à 1 h 45 p.m. heure de l’Est. J’ai donc attendu dans ma voiture dans un parking de supermarché. Si cette conversation sur le signal était réelle, je me suis dit que les cibles houthis seraient bientôt bombardées. Vers 1 h 55, j’ai vérifié X et cherché au Yémen. Des explosions ont alors été entendues à travers Sanaa, la capitale.



Je suis retourné à la chaîne Signal. À 1 h 48, « Michael Waltz » avait fait le point sur l’actualité du groupe. Encore une fois, je ne citerai pas ce texte, sauf pour souligner qu’il a décrit l’opération comme un « travail remarquable ». Quelques minutes plus tard, « John Ratcliffe » a écrit : « Un bon départ ». Peu de temps après, Waltz a répondu avec trois emoji : un poing, un drapeau américain et du feu. D’autres se sont rapidement joints à nous, y compris « MAR », qui a écrit : « Bon travail, Pete et votre équipe! , et « Susie Wiles », qui a écrit : « Bravo à tous – particulièrement ceux du théâtre et de CENTCOM! Vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse. » « Steve Witkoff » a répondu avec cinq emojis : deux mains en train de prier, un biceps fléché et deux drapeaux américains. « TG » a répondu « Excellent travail et effets! » La discussion après l’intervention a porté sur les évaluations des dommages causés, y compris le décès probable d’une personne en particulier. Le ministère yéménite de la santé dirigé par les houthis a signalé qu’au moins 53 personnes avaient été tuées dans les grèves, un nombre qui n’a pas été vérifié de manière indépendante.

Le comportement juvénile des participants confirme que les personnages sont authentiques. Il laisse cependant de nombreuses questions: Pourquoi Michael Waltz, un ancien conseiller de Dick Cheney, a-t-il cherché à ajouter l'anti-Trump Jeffrey Goldberg à sa liste de contacts ? Qu’a-t-il prévu de lui dire ? Signal est une application cryptée qui, jusqu’à récemment, était financée par le gouvernement étatsunien. C’est en soi une bonne raison de ne pas lui faire confiance. Il y a également eu des rapports selon lesquels plusieurs entités étrangères tentent de le déchiffrer. Pourquoi les hauts fonctionnaires, qui ont accès à des systèmes de communication plus sécurisés, utilisent-ils Signal pour discuter entre eux? Pourquoi Vance et d’autres insinuent-ils que la 'liberté de navigation' dans la mer Rouge est pour le bien de l’Europe et qu’elle devrait payer pour cela ? Ce cadrage ne convient pas.