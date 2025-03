Google importe des ex-espions israéliens, le génocide reprend ... (¡Do Not Panic!)

L’acquisition marquera le plus important transfert d’anciens espions israéliens dans une société étatsunienne. Ceci est dû au fait que Wiz est dirigé et géré par des dizaines d’anciens membres de l’Unité 8200, la branche spécialisée en cyberespionnage de l’armée israélienne.

L’unité 8200 a écrit la programmation et conçu les algorithmes qui ont automatisé le génocide de Gaza et a également été responsable de l’attaque des Bippers au Liban. Maintenant, les hommes et les femmes qui ont aidé à concevoir l’architecture de l’apartheid sont engloutis par le complexe de surveillance technologique des États-Unis. L’identité des fondateurs de Wiz, tous anciens de l’unité 8200, est assez bien documentée (par les médias israéliens au moins). L’un des fondateurs, Ami Luttwak, se vante sur son profil LinkedIn d’avoir dirigé une « équipe de R et D essentielle à la mission » pour l’unité 8200 qui lui a valu le « Prix de la défense d’Israël 2012 ». Le fait qu’une grande partie de la main-d’œuvre de Wiz, des chefs de bureau aux ingénieurs logiciels en passant par les analystes de produits, est également constituée d’anciens membres de l’unité 8200 est moins bien documenté. Suite à mon enquête plus tôt cette année sur les anciens membres de l’unité 8200 travaillant dans des postes clés d’IA pour des entreprises technologiques, j’ai identifié près de cinquante employés de Wiz comme étant des ex-membres de l’unité 8200...Lire la suite