Gordon Hahn sur le rôle de l’Europe et un possible coup d’état à Kiev

Article originel : Gordon Hahn On Europe's Role And A Possible Coup In Kiev

Moon of Alabama, 10.03.25

Soldats du régiment Azov

Deux réflexions intéressantes tirées du dernier article de Gordon Hahn : The World Order’s Restructuring Intensifies as the Ukrainian War Implodes the West and Kiev ("La restructuration de l’ordre mondial s’intensifie alors que la guerre ukrainienne fait imploser l’Occident et Kiev")

L’une des questions abordées est la division entre les États-Unis et l’Europe. La question centrale soulevée est la suivante : Le niveau international du conflit ukrainien est en train de passer d’une confrontation bilatérale entre l’Occident et la Russie à une confrontation trilatérale impliquant la Russie, les États-Unis et un nouvel axe euro-ukrainien, chacun déchiré par des divisions générées par les Guerres civiles froides de l’Atlantique. Cela soulève la question suivante : l’Europe deviendra-t-elle un pôle distinct dans la nouvelle structure multipolaire du système international, s’ajoutant aux pôles étatsunien et sino-russe ?

Difficile à dire, mais j’en doute. L’Europe (que j’entends par là l’Union européenne) n’a pas suffisamment d’unité pour devenir un véritable acteur dans une structure multipolaire. Le projet central de l’union toujours plus étroite a échoué politiquement et économiquement. C’est encore la lenteur bureaucratique, pas de poids intellectuel, qui l’anime. La résistance de l’Europe au rapprochement des Etats-Unis avec la Russie et aux efforts de paix pour l’Ukraine signifie une stagnation qui ne fera qu’entraver son développement vers une structure plus autonome.

Un autre point de l’article de Hahn est fait dans sa discussion sur la future configuration du gouvernement à Kiev. C’est un avertissement pour ceux qui veulent retirer Zelensky du pouvoir : Malgré l’affaiblissement de la position de Zelenskiy sur le plan intérieur et international, ce président au moins partiellement illégitime pourrait bien être le dernier ou l’avant-dernier pilier survivant du régime de Maïdan et de l’État ukrainien. Malgré tout son narcissisme, son égoïsme, sa corruption et son autoritarisme croissant, Zelensky maintient actuellement l’élite ukrainienne en place et représente le visage de l’Ukraine à l’étranger, toujours bien aimée en Europe. Il demeure un personnage qui satisfait au minimum toutes les diverses factions de la politique ukrainienne et est capable d’éloigner les éléments de l’opposition, dont beaucoup ont été émasculés en interdisant les partis et les médias et en forçant leurs dirigeants à s’exiler ou en les arrêtant (p. ex., l’ancien président Petro Poroshenko et Viktor Medvedchuk). Pour ces raisons et peut-être d’autres, le russe Vladimir Poutine lui-même a fait très attention de ne pas chercher à faire destituer Zelensky ou de le rejeter fermement et finalement comme partenaire potentiel de négociation.

À l’heure actuelle, il n’y a que deux remplaçants potentiels pour Zelensky. L’ambassadeur de l’Ukraine à Londres et ancien commandant des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaluzny. Ses relations étroites avec la droite radicale (fasciste) en Ukraine le feraient hésiter à chercher la paix. L’autre candidat, moins populaire, est le directeur de l’Administration du renseignement militaire (HRU), le général Kyryll Budanov. Il a ses propres relations avec la droite fasciste qui est le pouvoir derrière le trône à Kiev.