Guerre en Ukraine. Un historien spécialiste de l'Europe de l'est déclare sur France Info que 886.000 soldats russes ont été tués depuis 2022. Info ou propagande ?

L'historien Antoine Arjakovsky, spécialiste de l'Europe de l'est, a déclaré sur France Info (le 10.03.25 dans le 16/18) que 886.000 soldats russes auraient été tués depuis la guerre en Ukraine.



"...Le saillant de Koursk c'est quand même une humiliation pour Poutine. C'est un succès important de la part de l'Ukraine. Donc c'est pas une situation si dramatique que cela. Je crois qu'il faut se rendre compte que du côté russe il y a eu 886.000 soldats qui sont tombés depuis 2022. C'est gigantesque, des centaines de chars, du matériel militaire. Elle est complètement affaiblie, l'armée russe. C'est cela qu'il faut retenir surtout. C'est grâce à la résistance ukrainienne. L'armée russe qui était censée être la deuxième armée du monde est complètement défaite. Donc, il faut un peu équilibrer ce discours qui dit que l'Ukraine est en situation extrêmement difficile. Il résiste et il résiste plus que bien puisqu'ils sont même capables d'aller en Russie".



Puis Jean-Claude Beaujour, avocat et spécialiste des Etats-Unis, déclare qu'il y a eu un million de morts côté ukrainien.



L'historien alors déclare : "Il n'y a pas un milliion de morts côté ukrainie. C'est du côté de russe qu'il faut chercher le million de morts".



Alors info ou propagande ?