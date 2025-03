Guerre génocidaire et illusions suprémacistes en Israël (Haaretz)

Ce texte, adressé à l’opinion publique israélienne, a été publié dans Haaretz il y a trois semaines avec un sentiment d’urgence : la guerre pouvait reprendre à tout moment. C’est ce qui est arrivé. Mais il ne s’agit pas seulement d’une reprise de la guerre : tous les signaux indiquent que les plans pour l’expulsion en masse des Palestiniens de Gaza n’ont pas été abandonnés.

Les préparatifs ont été menés à bien et les porte-parole du gouvernement israélien ont ouvertement exprimé la menace. Il est impossible de dire avec certitude si l’armée israélienne et ses alliés à la Maison Blanche seront effectivement en mesure de procéder aux expulsions, si les régimes arabes et les autres pays se risqueront à coopérer à un tel crime, mais il serait irresponsable d’ignorer un péril de telles proportions.

L’on vient d’apprendre que les Émirats proposent de l’argent aux Égyptiens, et que les Américains menacent de retirer leur aide économique si l’Égypte n’accepte pas d’accueillir des centaines de milliers de Palestiniens. Au même moment, plus de 40 000 Palestiniens ont été extraits par la force de camps de réfugiés en Cisjordanie avec ce qui apparaît comme une tentative pour déstabiliser ce qui reste de l'Autorité palestinienne et provoquer une escalade qui fournirait un prétexte pour ce que les fascistes israéliens appellent « le coup décisif » dans le combat historique contre les Palestiniens.

***

Pour le mouvement des colons – le bloc le plus puissant de la politique israélienne, avec d’ardents soutiens au sein de l’armée –, obtenir une expulsion même partielle des Palestiniens représenterait un succès qui changerait radicalement les termes de la question palestinienne. Des campagnes pour expulser de Gaza les Palestiniens, et en particulier les réfugiés et leurs descendants, ont déjà eu lieu en 1967-1968 et entre 1971 et 1973. Aujourd’hui, cependant, les Palestiniens sont confrontés à une conjonction désastreuse de conditions locales et mondiales, à une impitoyable campagne de déplacement avec un plein soutien impérial, qui est sans précédent depuis 1948. Il serait tragique de laisser faire, et que les gens du monde entier, de plus en plus las des bombardements aveugles, ne comprenne pas la gravité de ce qui est en train de se passer.

Le fond de la question, c’est la réciprocité. Il y a réciprocité positive quand les gens se font mutuellement du bien, et il y a réciprocité négative quand ils échangent des coups. C’est là un mécanisme social élémentaire, dont la loi ancienne est : Ce qui t’est odieux, ne le fais pas aux autres.

Il n’était pas besoin d’être un grand penseur pour comprendre que maltraiter, affamer et torturer des prisonniers palestiniens mettait en danger les vies des otages et des prisonnier israéliens. C’est déjà le cas dans les guerres « ordinaires », quand la bien-traitance des prisonniers de chaque partie est liée à la bien-traitance de ceux des autres. C’est assurément le cas dans une guerre qui a commencé par un crime de guerre – l’enlèvement d’otages civils, après des décennies d’oppression et de violences infligées aux civils de Gaza. Ne dites pas qu’il ne s’agit « que » de l’ancien ministre de la sécurité de Gaza Itamar Ben-Gvir, parce que tous les cadres et dirigeants du secteur de la défense ont été complices des mauvais traitements systématiquement infligés aux prisonniers et aux captifs palestiniens dans les prisons et camps de détention israéliens. Ceux qui sont descendus dans la rue dès le début de la guerre pour exiger l’échange des otages contre les prisonniers l’ont compris dès le départ.