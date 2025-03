Israël menace d’ouvrir les portes de l’enfer à Gaza pour forcer la libération des otages du Hamas

Article originel : Israel Threatens to Open 'Gates of Hell' on Gaza to Force Hamas Hostage Release

Common Dreams, 04.03.25

« Si Israël reprend son assaut sur Gaza, l’administration Trump en sera responsable. C’est l’héritage de son soutien inconditionnel à l’agression israélienne », a déclaré un groupe de défense... Lire la suite