Polémique. Aphatie déclare "la France coloniale a fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie". RTL le suspend (Vidéo)

Lire aussi :

- Le passé génocidaire de la France en Algérie (ISM)

La colonisation de l’Algérie par la France débuta en juin 1830 lorsque la soldatesque française débarqua à Sidi-Ferruch dans la région d’Alger. Après la capitulation du Dey d’Alger le 5 juillet 1830, face à la résistance du peuple algérien, la « pacification » du pays fut obtenue au prix de la systématisation des « razzias » par le général Lamoricière et de la mise en place d’une politique de la « terre brûlée » par le maréchal Bugeaud. La première phase de la conquête, appelée « pacification », se termina en 1857 après le « nettoyage de la Kabylie ». Durant la période allant de 1830 à 1871, la France se lança dans une politique génocidaire émaillée de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité plus horribles les uns que les autres... Lire la suite



- Enfumades d'Algérie (Wikipedia)

Les enfumades sont une technique utilisée par le corps expéditionnaire français durant la conquête de l'Algérie, en 1844 et 1845. Le terme d'« enfumades » est souvent associé à Bugeaud bien que Cavaignac ait eu antérieurement recours à cette pratique. La technique consiste à asphyxier des personnes réfugiées ou enfermées dans une grotte, en allumant devant l'entrée des feux qui consomment l'oxygène disponible et remplissent les cavités de fumée. Les populations ainsi annihilées, dont des femmes et des enfants, représenteraient des « tribus » entières, soit des milliers de victimes.... Lire la suite





- Pacification of Algeria - Wikipedia

The pacification of Algeria, also known as the Algerian genocide,[3][4] refers to violent military operations between 1830 and 1875 during the French conquest of Algeria, that often involved ethnic cleansing, massacres and forced displacement, aimed at repressing various tribal rebellions by the native Algerian population. Out of an estimated population of 3 million, between 500,000 and 1 million Algerians were killed.[2][1][5] During this period, France formally annexed Algeria in 1834, and approximately 1 million European settlers moved to the Algerian colony.[6] Various governments and scholars consider France's actions in Algeria as constituting a genocide.[2][1]...

Traduction : La pacification de l’Algérie, également connue sous le nom de génocide algérien[3][4], désigne les opérations militaires violentes menées entre 1830 et 1875 lors de la conquête française de l’Algérie, qui comportaient souvent des nettoyages ethniques, des massacres et des déplacements forcés, visant à réprimer diverses rébellions tribales de la population algérienne indigène. Sur une population estimée à 3 millions de personnes, entre 500000 et 1 million d’Algériens ont été tués. [2][1][5] Au cours de cette période, la France a officiellement annexé l’Algérie en 1834, et environ un million de colons européens se sont installés dans la colonie algérienne. [6] Divers gouvernements et universitaires considèrent que les actions de la France en Algérie constituent un génocide. [2][1]...Lire la suite