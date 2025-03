John Mearsheimer "Il n’y aura pas de cessez-le-feu significatif" en Ukraine (Vidéo)

La présentation traite des complexités et des contradictions entourant les tentatives de négociation d’un cessez-le-feu dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie à la suite d’un appel téléphonique entre le président étatsunien Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Alors que les rapports initiaux suggéraient des progrès vers un cessez-le-feu au moins partiel, les perspectives divergentes de diverses parties prenantes, les États-Unis, la Russie, l’Ukraine et les nations européennes, ont depuis lors jeté le doute sur tout accord significatif.