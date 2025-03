L’administration Trump n’a aucun plan pour Gaza autre que de soutenir la guerre perpétuelle d’Israël

Article originel : The Trump administration has no plan for Gaza other than supporting Israel’s perpetual war

Mondoweiss, 01.03.25



Alors que la première phase du cessez-le-feu de Gaza touche à sa fin, il est clair que la Maison Blanche de Trump n’a aucune politique de fond pour la région. Israël comble ce vide par une guerre perpétuelle... Lire la suite