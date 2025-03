L'honnêteté d'un député russe révèle que le rouble numérique devrait être utilisé pour le contrôle de la population (Off Guardian)

Le rouble numérique devrait être utilisé pour le contrôle : honnêteté rafraîchissante d'un législateur russe senior

Article originel : The digital ruble should be used for control: Refreshing honesty from senior Russian lawmaker

Par Riley Waggaman*

Off Guardian, 13.03.25





La capacité de limiter la façon dont les roubles numériques peuvent être dépensés crée "de nouvelles opportunités" pour le gouvernement, selon le député de la Douma d’État Anatoly Aksakov.

Des restrictions sur la manière dont les roubles numériques peuvent être dépensés seront progressivement introduites après que la CBDC de la Banque de Russie entrera en circulation, a déclaré à Rossiyskaya Gazeta Anatoly Aksakov, chef du comité de la Douma d’État sur les marchés financiers. Le législateur de haut rang a révélé que le gouvernement russe discutait déjà des « scénarios d’utilisation possibles » du rouble numérique, qui peut être programmé pour limiter ou interdire certains types d’achats. À titre d’exemple, Mme Aksakov a proposé d’utiliser le rouble numérique pour émettre des allocations de maternité et des prestations pour enfants afin que ces fonds « ne puissent pas être dépensés en alcool et en cigarettes ». De telles restrictions seraient « justifiées et nécessaires » puisque « les mesures de soutien social deviendraient clairement plus efficaces », a expliqué M. Aksakov.

Le législateur poursuit : Cela s’applique aux paiements sociaux et à d’autres formes de dépenses publiques. À mon avis, les avantages dans ce cas l’emportent sur les arguments selon lesquels il est erroné d’émettre des roubles numériques gratuits et non gratuits en même temps. Le contrôle est nécessaire; il n’y a pas d’autre moyen. »



Les citoyens russes pourront également utiliser la programmabilité du rouble numérique, a déclaré le député de la Douma. Non seulement l’Etat pourra utiliser les nouvelles opportunités, mais aussi les gens eux-mêmes. Lorsque les parents donnent de l’argent à leur enfant pour les frais scolaires, ils veulent qu’il s’achète un repas, pas un paquet de cigarettes ou pire. Ou tout dépenser pour des jeux vidéo, ou le donner à des escrocs. À l’avenir, ils seront en mesure d’établir de telles restrictions. »

Aksakov a prédit que les « décisions équilibrées » concernant les mesures de contrôle seraient mises en œuvre « graduellement » une fois que le rouble numérique serait mis en circulation. Cependant, la Banque de Russie a nié à plusieurs reprises que de telles « décisions équilibrées » soient même envisagées, en insistant sur le fait que « le choix de la forme du rouble [espèces, non-espèces ou numérique] à utiliser restera entre les mains des citoyens » et « vous pouvez dépenser vos roubles numériques comme bon vous semble ». La Banque de Russie a également rejeté comme un « mythe » l’affirmation selon laquelle les paiements sociaux seront émis exclusivement en roubles numériques.

Les commentaires d’Aksakov sapent également l’affirmation selon laquelle les roubles numériques peuvent être librement convertis en argent ou non. Les Russes ont été rassurés qu’ils peuvent transférer des roubles numériques d’un portefeuille numérique vers un compte bancaire, puis retirer ces fonds en espèces. Mais comment les roubles numériques programmés pour interdire certains achats peuvent-ils être convertis en espèces ? Et si les roubles numériques « colorés » ou « non gratuits » peuvent simplement être transférés sur un compte bancaire et retirés à un guichet automatique, quel est l’intérêt d’essayer de contrôler la façon dont ils sont dépensés en premier lieu?

Pour résumer : Le rouble numérique sera-t-il obligatoire pour recevoir certaines formes de paiements sociaux ? D’après Aksakov, oui.

Des restrictions seront-elles imposées sur la façon dont ces fonds peuvent être utilisés? Selon Aksakov, oui (« graduellement » et de manière « équilibrée »).

Le rouble numérique sera-t-il librement convertible en roubles en espèces ou non ? Seulement du type « libre », apparemment.

C’est peut-être la raison pour laquelle Vedomosti a écrit en décembre 2021 : Denis Smirnov, consultant en blockchain et chercheur en crypto-monnaie, critique l’idée de la Banque centrale : « Pour les gens, l’introduction du rouble numérique est la réalisation des scénarios les plus terribles décrits par les écrivains de science-fiction dans les dystopies. » Selon l’expert, avec l’avènement du rouble numérique, la transparence absolue régnera dans le domaine des finances personnelles, ce qui signifie que le droit humain à la vie privée sera attaqué.